鍾柔美自爆棄大學學位轉讀HKU Space！DSE成績未如理想：發掘自己想要啲咩

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聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前DSE放榜，坦言對成績不太滿意，早前她與詹天文（Windy）為《新城33周年台慶》表演，Yumi透露放棄大學學位，升讀HKU SPACE，令人大為驚訝。

在中學一直成績不俗的Yumi，早前坦言DSE成績結果未如理想，雖然未有透露升學安排，但認為未能升讀心儀科目：「之前講過想讀商科，但可能我太天真，其實仲有好多選擇，我有問過屋企人、老師、朋友意見，大家意見各有各好。

早前Yumi與Windy為新城台慶演出，她接受訪問時公布自己的決定：「因為我DSE成績未如理想，其實放咗榜之後，有唔同嘅大學學位offer，但係我覺得點解唔揀呢，因為我想讀HKU Space（香港大學專業進修學院）再了解下，畀多啲時間，例如多1、2年，發掘自己想要啲咩，希望大家會支持我。」

網民對Yumi竟然放棄大學學位，反而升讀副學士或高級文憑課程，感到不可思議；不過有人估計Yumi所指的大學學位offer可能是「水泡科」，所以寧願在副學士課程加以努力，考好成績博入八大。

此外，早前Windy宣布放棄伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的取錄及獎學金，選擇到廣州星海音樂學院讀書。她透露當初在IG透露獲Berklee取錄，只是分享當時喜悅，但大家卻默認她一定到Berklee讀書。原來她曾到Berklee校園參觀，很喜歡當地的氛圍，但她沒有後悔自己的選擇：「唔會後悔，選擇做咗就係做咗，冇對與錯，人生好多選擇都係要做，所以喺星海音樂學院讀完之後，我可能會選擇再去美國進修或者讀master，感受唔同城市嘅學習氛圍。」







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