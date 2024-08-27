中年好聲音 | 龍婷首次亮相回應「Hello Kiss」事件！收起笑容拒絕回應婚姻狀況！力撐支嚳儀非金手指

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《中年好聲音》今年屢傳負面新聞，繼參賽者曹敏寶和梁浩銓傳緋聞後，龍婷被拍到跟已婚的演唱會製作人丘亞葵車廂接吻的照片，隨即遭TVB掉入雪櫃，連大型慈善騷《星光熠熠耀保良》都被飛出。事隔個半月，TVB火速解凍龍婷，龍婷前晚現身電視城為《中年好聲音3》錄影，以師姐身分探班，首度亮相兼開腔回應事件。

龍婷上月被拍到跟已婚演唱會製作人丘亞葵頻頻見面，更被拍到兩人親密行為，又拍屁股又錫錫，事後丘亞葵稱只是「Hello Kiss」，而TVB代表龍婷澄清稱只是角度問題，將一切傳聞否認，不過龍婷的工作即時被停，直至前日終於公開亮相。龍婷聯同支嚳儀及周吉佩接受《TVB無綫娛樂新聞報道》王鎮泉的訪問，龍婷將她的招牌笑容全程收起，神情落寞，回應問題時都似乎有備而來，不停狂Loop同一堆答案。被問到桃色新聞的影響，她說：「影響都大，不過件事我哋始終都係工作聯絡關係，而且都唔係事實，件事過咗去，唔想再提，我都唔想打攪任何人。學識再熟嘅朋友都要保持距離，（同丘亞葵聯絡？）都冇乜需要聯絡。」龍婷表示自己心情難免受影響，「我同自己講要撐住，唔好唔開心，唔可以唔食飯同瞓唔著，（瞓唔著？）又冇喎，點都要過嘅，我同自己講嚟香港七年，努力咁耐，相信呢一條路行來好多朋友見證住，我會努力再出發。嚟緊聽公司安排，多謝公司支持同諒解，屋企人支持我！」

早前有自稱是龍婷鄰居大爆她有老公以及有小朋友，她繼續拒絕透露：「我2017年出嚟唱歌畀大家聽，一直都冇講屋企嘅事，以後都唔會講。」至於《中年好聲音》的連環負面新聞，龍婷表示不相信支嚳儀會如傳聞中是「金手指」篤背脊，事關大家都工作忙碌，根本沒時間去做這種事，大家都是好朋友關係。

支嚳儀坦言人生首次遇上這種無辜的指控，幸好在《中年好聲音》群組中得到大家支持和信任。而她雖然無辜中箭，但仍然保持樂觀專業，除了繼續主持《我推的野男LIVE》，亦好好兼顧她的家庭和事業，近日她帶囝囝去海灘玩，寓親子於散心，穿上Deep V的連身泳衣，大曬S形Fit爆身材，果然係辣媽！







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