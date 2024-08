前特首梁振英女兒梁齊昕深夜自爆疑留醫精神病院！揚言Call全城記者到場：帶我返屋企！

加入最愛專欄 收藏文章

全國政協副主席、前特首梁振英的二女梁齊昕近年生活低調,不過她昨日(27日)凌晨突然在IG自爆要留醫,更揚言要call記者到場!

梁齊昕去年才重新活躍社交平台,又跟好友唐貝詩、徐菁遙(前名:徐淑敏)等好友聚會。去年底她突然在IG撰長文,懷疑自己被網絡監控,形容自己如置身地獄,獲不少網民慰問。而今年5月她亦上載父親梁振英的生日照,更透露大嫂懷孕,梁振英即將抱孫。

昨日凌晨時分,齊昕突然連環出IG story,打卡透露自己身在東區尤德夫人那打素醫院,透露:「In hospital overnight stay.(在醫院過夜)」隨後,她求救說:「SOMEONE GET ME HOME I'm hungry I'm tired I'm fxxking exhausted.(搵人帶我返屋企,我好肚餓、好攰、筋疲力盡)」然後她上載一張東區尤德夫人那打素醫院精神病觀察治療院的自願留醫申請書,爆粗罵道:「Literally fxxk u just get me home.(照字面意思就係X你,帶我返屋企)」然後她揚言:「Call晒全城記者嚟it's a shxt-show show-down.(這是一場鬧劇攤牌騷)」

其實,齊昕過往一直有情緒問題,2015年她曾在社交網稱遭母親梁唐青儀虐打及出言侮辱,更疑似想離家出走。同年萬聖節,齊昕夜蒲期間被媽媽捉返屋企,更爆出一句:「You know this mom is not actually my biological mom?(你知道這位母親並非我的親生母親嗎?)」拉扯下更掌摑母親一下,事件轟動全城。而梁振英亦承認女兒有健康及情緒問題,一直有看醫生,希望外界給予齊昕多一點空間。







