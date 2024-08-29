陳欣妍首亮相《我推的野男LIVE》做主持！背住男友沈震軒「攞正牌」望壯男！網民話似睇緊Viu

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TVB Plus節目《我推的野男LIVE》逢星期一、二晚9點半直播，由於女主持之一的支嚳儀要飛美加登台，所以向節目組請假，昨晚由全新女主持人陳欣妍（Shirley）頂上，相當敬業的Shirley穿上露臍裝兼露長腿，成功吸睛，連主持人火火和陸浩明都寸爆話：「終於有個單身少女做主持！」不過由於火火和Shirley同框出現，不少網友都誤以為自己睇緊ViuTV。

陳欣妍（Shirley）昨晚首次亮相TVB Plus，代班做女主持，由於節目是直播又多台詞要記，所以一開始Shirley都表現得非常緊張，眼神不斷四周望。電影出身的Shirley過往多數都為ViuTV的劇集和節目拍攝，其中她跟沈殷怡（Shirley沈）一齊以性感運動裝主持《美女郊遊遊》而為人熟悉，一連兩輯《反起跑線聯盟》都飾演年輕人母Pamela，十分「入屋」。有趣的是Shirley有份主演的劇集《反起跑線聯盟2》在ViuTV每晚9點半播出，跟TVB Plus的《我推的野男LIVE》完美「撞」時段，換句話講，Shirley一腳踏兩台食「兩家」茶禮，同時又「自己打自己」，相當厲害！

31歲的Shirley跟男朋友沈震軒拍拖多時，兩人經常都會公然「放閃」，又一齊拍攝同居生活的YouTube片，甜蜜到爆，今次Shirley背住男友「攞正牌」公然「放閃」，又一齊拍攝同居生活的YouTube片，甜蜜到爆，今次Shirley背住男友「攞正牌」公然「目及」仔，似乎都愈來愈享受。面對經驗豐富的胡蓓蔚，Shirley表現得較為放鬆，表情多多，網友反而問是否胡蓓蔚面黑黑而且望都唔望Shirley一眼，議論是否不太滿意Shirley。不少網友都留言：「見到火火同Shirley，以為自己睇緊ViuTV」、「係咪沈震軒拉埋佢入TVB？」、「Shirley自己條仔都夠晒大隻！」、「成班ViuTV人過晒嚟？」等等。

首次直播，Shirley表現算不錯，事關同一晚的「小編」湯之欣不斷講「外星話」，明明交代她講講網友的留言，但她就不斷講「爆發」同車軚的重量，差不多一分鐘時間獨自發揮的時間，根本完全唔知道佢想表達啲咩，「呢個遊戲真係好考爆炸力，我睇呢個遊戲真係好考爆炸力，個車軚有幾重？70kg？即係一個半嘅我，睇佢哋一陣間可以點樣先，如果佢哋呢個遊戲...如果用好多爆炸力，如果之前用少啲力，之後用多啲力會唔會好啲呢？一陣可以問下野男一陣有咩技巧會好啲先！」唔算食螺絲，但講來講去都辭不達意，睇嚟湯之欣真係要多多加油。









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