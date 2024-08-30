陳曉華傳秘戀朱敏瀚兼年底結婚？兩人封口拒回應！傳聞後首露面竟為「老公」爆喊

加入最愛專欄 收藏文章

港姐冠軍陳曉華（Hera）日前突然被傳出與朱敏瀚秘戀，而且感情穩定早已共賦同居，事後不少傳媒都有向兩人求證，不過兩人都「封口」對傳聞未有半點回應，繼續「已讀不回」。不過近日Hera一直在內地拍攝劇集《金式森林》，昨晚《TVB娛樂新聞報道》獨家報道劇集在內地煞科宴的情況，傳聞中的「準新娘」Hera竟然為「老公」激動爆喊，似乎承受不少壓力。

現年29歲的Hera昨日突然被爆出跟32歲的朱敏瀚秘密拍拖，兩人拍攝《迷網》時已經「撻著」，不過由於過往的戀情都在陽光之下，所以今次為保護愛苗，決定發展地下情。消息指兩人感情穩定，而且為爭取見面拍拖時間，選擇共且賦同居，不過工作上仍然各有各忙，而朱敏瀚早前已求婚成功，有傳兩人將於今年年底在東南亞國家舉辦海外婚禮。消息令不少劇迷都大感驚喜，事關沒有想過兩人會湊成一對，不過不少傳媒都有向兩人求證傳聞，但就不獲回覆。

昨晚《TVB娛樂新聞報道》報道劇集《金式森林》的內地煞科宴，Hera都有現身出席，更激動爆喊，原來Hera跟「老公」郭晉安今次合作有不少的起伏，聽到郭晉安的深情表白，Hera都忍不住流落，郭晉安說：「多謝你呀老婆，多謝你做咗我生命入面最重要嘅一個女人。同你行呢條路，開頭好緊張，慢慢覺得好放鬆，後來好似有啲戰鬥感覺，後來好似打贏呢場仗，到而家又唔想分開，呢幾個月感受到被你愛嘅感覺。」Hera坦言初初見郭晉安好怕對方，因為一直都不跟她對話，「好擔心我呢個老婆一啲都唔似老婆，拍拍吓越來越Friend，唔知點解。」不過今次是傳聞後首次露面，但Hera就未有提及自己的感情事和婚事，繼續三緘其口，未知何時才會向大家講「好消息」呢？







【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情