余文樂太太被爆搭飛機霸佔別人座位！網民討論區鬧爆指寸嘴表示唔知坐錯、調位女兒會吵！王棠云發長文解釋、道歉兼否應言論

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余文樂2017年跟台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，婚後育有一仔一女，余文樂日前先溫馨「放閃」公開他跟女兒互動的照片，沒想到事隔幾日，王棠云遭網民在討論區爆料，指斥她日本搭坐商務艙飛機返回台灣時搶座位，網友直接踩入王棠云IG留言鬧爆，隨後王棠云IG發長文解釋並道歉。

該網民在討論區留言稱自己剛上飛機時，座位就被一名4、5歲的女孩佔據，身旁的媽媽已為她扣好安全帶，空姐請對方拿出登機證確認座位時，該女士不單止沒出示就「跩樣」（寸嘴）表示不知道自己坐錯，更向投訴網民指可以改坐她的座位，「如果妳硬要坐這個靠窗的位子，那我女兒就會在旁邊吵妳囉。」雖然紛紛湧到她的IG鬧爆：「請問妳有搶別人商務艙的位置嗎」、「原來所有的形象都是裝來的」等等。

王棠云凌晨以黑底白字撰長文解釋事件，並公開道歉，她指誤以為自己與女兒的座位安排在一起，當下也一心只想趕緊安頓好對方，才提出換位置的建議，不過並沒有「如果你硬要」、「我小孩就會在你旁邊吵你」的言論。對於疏忽該網民的心情與權益，王棠云道歉說：「不好意思造成您不開心，深感抱歉，今後我會更加謹慎的」。（全文見圖）







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