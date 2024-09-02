Anson Lo盧瀚霆打招呼疑被《造星V》師弟KC黃家灝「藐嘴藐舌」！惹網民熱議無禮貌？

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MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日（29日）出席《HKT西九音樂節》記招，當他向《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）打招呼時，KC的反應卻被網民狠批無禮貌！

Anson Lo及隊友邱士縉（Stanley），昨日聯同《造星V》冠軍香胤宅（Lyman）﹑亞軍KC及田曜誠（Tsoul）等出席記招。影大合照時，企前排的Anson Lo轉身向後排的《造星V》師弟打招呼，Lyman和Tsoul分別微笑及點頭回應，但KC的神情嘴臉卻大不同。

一臉cool爆的KC，一邊拍手一邊蹙眉回應Anson Lo；當Anson Lo望回台前時，KC即與拍檔Tsoul互望，KC更笑住做出疑似「OK OK」的口型，似影射Anson Lo新歌《Hey Hey OK!》，然後再回復Cool爆神情，「眼超超」望住Anson Lo背面。

有神徒為偶像Anson Lo抱不平，批評KC：「真係第一次見人哋同你打招呼，用咁嘅表情去回應人哋，好心你啦作為一個公眾人物，表情管理都唔識」、「人哋好聲好氣同你打招呼，正常人都點返頭，你淨係挑眉不得止，仲要唔知扮乜嘢喺度okok…但真正辣㷫我個位係最尾X口X面啤返人」等。片段在討論區亦引起熱議，有人指KC看來「藐嘴藐舌」，不過亦有人認為KC已打眼色打招呼，可能只是大家過份解讀。

KC跟Anson Lo同屬舞蹈員出身，亦曾演出Anson Lo的《Megahit》MV。KC亦是ViuTV女藝人楊安妮（WinWin）的男朋友，KC奪《造星V》亞軍後，簽約成MakerVille藝人，與Tsoul組成跳舞組成，向跳舞明星方向進發。







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