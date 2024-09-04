吳君如大爆Do姐當年被張堅庭鬧冇演員道德？拍《表姐4》因貪靚險毀容！吳君如續約TVB獲加薪$50決定離巢

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吳君如最近接受鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道《The Do Show》訪問，宣傳與MC張天賦合演的新片電影《我談的那場戀愛》。二人認識多年，也合作多次，君如重提當年拍《表姐，妳好嘢！》第四集時，竟然與Do姐齊齊被罵到狗血臨頭！

吳君如與Do姐在TVB時代已認識，但君如入行時，Do姐已是一線花旦，所以二人外闖後才在電影圈正式合作。君如當初決定離巢，全因TVB續約時，本身騷錢500元一個的她，只獲通知加薪50元，所以轉投影圈，拍首部電影《霸王花》。

後來Do姐和君如合作拍1994年電影《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》，君如飾演Do姐表妹，君如大爆出名專業的Do姐竟然被導演張堅庭鬧爆「冇演員道德」！君如表示跟Do姐都相當貪靚：「當時流行果酸，我哋收工之後一齊買果酸護膚，想拍出嚟皮膚薄啲，但搞到甩晒皮，於是被導演鬧︰『你哋真係好冇演員道德，我點樣拍你哋兩個大特寫呢？』」Do姐聞言爆笑說：「連唔到戲呀！」

Do姐說起《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》時，最難忘結局的爆破場面，她笑言當時負責爆破的師傅「爆炸劉」表示不會有事，「佢話冇事你就要小心，我見成間石屋都係炸藥，結果一跑出嚟，後面立即爆，爆到好誇張，我燒焦咗髮尾！」君如表示導演數到「1」便忍不住從石屋逃跑，結果被導演鬧不夠逼真。

此外，出名愛時裝的君如，自爆拍《家有囍事》時，「程大嫂」變靚後的靚衫，原來是君如自己的私伙；不過她回憶當年時，卻認為自己此舉是不尊重美術指導。

內容來源：https://youtu.be/0Rm6A0nfMYM?si=5yTwQ8VR1EeNL7uU







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