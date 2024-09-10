連詩雅愛女近照勁可愛！囡囡似陳家樂勁呷醋？母乳量塞爆雪櫃分享湊女經

加入最愛專欄 收藏文章

連詩雅（Shiga）今年7月順利誕下愛女陳星頤（Camila），雖然老公陳家樂要遠赴馬來西亞拍戲，暫時未能做新手媽媽身邊的「神隊友」，不過坐月的Shiga都不忘為愛女影多輯的可愛初生寫真，亦分享新手媽媽的感受，似乎照顧囡囡已經慢慢開始上手，認真叻女！

Shiga愛女出世兩個月時間，比初初出生時開始長肉，Shiga不時分享自己湊女經歷，日前打風都不忘抱實囡囡，而她為Camila得到最好的營養都有努力餵哺母乳，見她日前分享收藏母乳的雪櫃，實在驚人，見雪櫃塞到爆滿，絕對乳量充足，辛苦了媽媽。Shiga說：「生完頭五日都冇奶，跟住上咗奶之後就開始慢慢儲，依家6個禮拜嘅存貨，希望儲得幾多得幾多。」

昨日Shiga分享愛女的近照，見Camila臉圓圓、手腳都開始有肉地，眼仔碌碌，非常可愛，Shiga與囡囡朝夕相對，竟然呷乾醋，她留言說：「個個都話佢好似爸爸，但係明明就似我（個眼同嘴根本就同我一樣）。」她更搞個網上投票，至截稿前大家投票比例上，54%認為似媽媽，而46%認為似爸爸，相信這個投票結果Shiga都會感到滿意。







《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇