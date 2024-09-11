TVB資深演員李海生病逝！細菌感染終年83歲、服務TVB40年！ 《愛回家》申叔、《天龍八部》玄痛大師造型最經典

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資深演員李海生今日突然傳出病逝的消息，享年83歲，令人惋惜。李海生入行多年演活過不同的角色，形象深入民心，儘管近年已經減少武打戲份，但在《愛回家之開心速遞》中飾演保安阿頭申叔，為觀眾留下深刻印象。

資深演員李海生逝世，享年83歲。據消息指由於李海生皮膚生毒瘡令背脊潰爛，引致細菌感染，在昨日於醫院病逝。李海生去年12月低調離開TVB，外界以為他是年邁退休享福，沒想到原來是「被離巢」，他表示傳媒訪問時表示約滿前TVB一直都沒有派人跟他傾合約，無奈之下唯有離開，自己一直有戲癮，希望繼續拍戲過日辰。他表示自己記對白沒有問題，只係有時候聽力麻麻，身體不錯。

1984年，李海生加入TVB前是詠春師傅，師承葉問入門弟子招允，與狄龍屬師兄弟，多次獲武打巨星洪金寶、成龍等邀請合作，參演電影包括《肥龍過江》、《老虎田雞》、《林世榮》、《A計劃》、《龍的心》等，大騷身手。70年代，他在影圈任武術指導，又參演過多套功夫電影，其中難忘之作是《少林三十六房》。後期光頭形象，常被安排飾演高僧角色，加上硬橋硬馬功夫底，多次在電視劇一顯身手，最為觀眾深刻印象有《施公奇案》的「慧嚴大師」及《天龍八部》的「玄痛大師」，過去他有TVB「打手王」美譽，但隨年紀漸大，飾演的角色轉為都市小人物。

單是2022年，他仍參演多部電視劇，包括《金宵大廈2》、《廉政行動2022》、《痞子殿下》、《雙生陌生人》、《美麗戰場》、《超能使者》、《輕·功》，去年主力拍《愛回家之開心速遞》。李海生年輕時，參加過1963年的「香港先生」競選獲得冠軍，他曾表示因為小時候家貧無甚娛樂，而自己愛到泳棚游水，所以練得一身健美身材。當年還操出48吋胸肌，游水、跑步都相當厲害！

在2018年2月，李海生在香港動作特技演員公會頒獎禮上，獲頒「傑出貢獻大獎」，表揚他對香港功夫電影貢獻良多。











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