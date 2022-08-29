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阿里、百度、京東、拼多多、蔚來……一眾中概股，最早2023年被逼摘牌的靴子落地倒數聲，終於隨中美在臨近懸崖前一步簽署審計監管合作協議，按下暫停鍵，惟接下來兩三個月才是關鍵。

159預摘牌公司最早明年臨大限

從特朗普2020年12月簽署《外國公司問責法(HFCAA)》，到美國證監會(SEC)今年3月首次揭盅5家預摘牌名單，引發中概股「黑色星期四」；迄今至少159家在美上市中概股，頭頂強制退市的達摩克利斯之劍。

據HFCAA，若PCAOB連續三年無法審查中概股審計底稿，將對其祭出證券交易禁令，原本有2021年、2022年、2023年三個財報緩衝期的中概股，因參眾兩院相繼通過「加速法案」，將連續3年縮短至連續2年，意味上述159家中概公司，隨時在明年公布2022年財報後遭禁止交易。

中概大規模退市警報四起，但柳暗花明又一村，中證監、中國財政部、PCAOB周五(26日)晚突宣布達成審計監管合作協議。

審計底稿講究多，雙方口徑有別

中證監表示，美方須「通過中方監管部門獲取」審計底稿等文件，在中方「參與和協助下」對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。PCAOB則指，有權「自行選擇」其檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，而「無需諮詢」中國當局，也無需中國當局提供意見。

有別坊間誤解PCAOB審查中概公司的「帳本」，協議指定的「審計底稿」到底為何？據PCAOB的說法，其通常包括：上市公司總賬目及摘要、公司帳戶及交易明細、公司組織結構及投資者所有權信息、支持審計人對公司交易及管理層對相關交易決策的評估的證據、公司對財務報告內部控制有效性的信息等。

值得一提的是，由於HFCAA並非針對單一中概公司，而是司法管轄區，PCAOB就強調，其必須能夠進行「全面的」審查和調查，換言之不是「部分」審計底稿。







香港成另類贏家，中美未到攤牌







鑑於PCAOB已於去年裁定，中國當局採取的立場「完全阻止其在中國大陸和香港兩個司法管轄區進行審查和調查」，並將於今年底再次做出評估決定；按PCAOB預計9月中旬前往香港啟動中概股審計底稿審查，理論上或必須在兩個多月內完成，隨後用幾周時間起草決定並讓董事會投票批准。

換言之，中概股的退市風險能否完全消除，有無條件迎來真正的反彈行情，接下來兩三個月才是關鍵。可以預期，未來仍將有中概股到港二次上市或雙重主要上市，加上香港今次獲選定為審計底稿的集中地和審查現場，再顯獨特地位，可謂另類贏家。而審計合作協議的簽署亦證實，中美遠未到攤牌時。











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