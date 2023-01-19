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如何借下去？歡迎來到最新一季驢象兩黨Game of chicken（懦夫博弈）。時隔13個月後，美國聯邦政府周四（19日）再觸及31。４萬億美元債務上限的「額度危機」，儘管最終結局無疑是第「N+1」次由國會通過上調，但剛剛重掌眾議院的「紅象（共和黨）」，勢要給「藍驢（民主黨）」一個下馬威。雙方過招會否意外觸及全球金融危機按鈕，世事難料。

觸31.4萬億美元，如何借下去





一年容易又到頭，自2021年12月由28.9萬億美元提高至近31.4萬億，華府新增2.5萬億舉債額度，今日再迎來「爆錶」。

財長耶倫致信國會稱，未能履行政府義務，將對美國經濟、國民生計以及全球金融穩定造成無法彌補的損害，敦促議員迅速採取行動，保護美國的信心和信譽。

美債觸及31.4萬億美元上限，平均每個美國人負債9.4萬美元。

定義為「美國政府為履行其現有法律義務，而被授權借款的總金額」的債務上限，大至美債付息、社保/醫保福利、國防，小至氣象局服務、國家公園維護、兒童免費午餐……相關事無巨細。自1960年以來經歷多達78次上調，終歸於「happy ending」，但驢象仍樂此不疲以此為籌碼鬥法，何解？

潛在違約最早6月，綁架全球市場

最直接原因，除了將立即衝擊聯邦政府逾60%的帳單支付，更攸關美債這一巨無霸體量資產，在全球金融市場牽一髮而動全身。具體傳染路徑，首先是動搖投資者信心，繼而孳息率因應償債風險急升，接著施壓消費住房等借貸成本，而美債信用成疑亦將衝擊美元價值，最惡劣場景則是股債匯齊遭拋售，經濟陷入衰退。

噩夢有無可能發生？先看華府的荷包，財政部帳戶餘額不足3500億美元（截至11日），這些現金加上耶倫預告的「非常措施（例如暫停為政府僱員退休計劃供款）」，料能將債務違約的潛在死線推遲至6月。

再看各大債主，事實上近半美債屬於自己欠自己，僅美聯儲就持有5.46萬億美元（截至11日），此外社保信託基金、州和地方政府亦大量持有美債；最棘手的可能是外國投資者，截至去年11月持有規模約7.27萬億美元，其中第二大債主中國連續三個月減持，1.06萬億美元持倉錄2010年6月以來最低。

拜登寸步不讓，極右隨時玩過火

Game of chicken玩火後果可大可小，例如2011年8月，標普就因應美債上限鬧劇，破天荒將美國長期主權信用評級從「AAA」降至「AA+」。唯恐天下不亂的前總統特朗普，周一（16日）即發文呼籲共和黨人「強硬」起來；歷盡波折終於當選議長的麥卡錫則揚言，華府必須削減開支以換取眾議院開綠燈。

拜登拒絕談判，或引發共和黨內極右翼自由核心小組更強烈的反應。

不過，有奧巴馬以削減社會安全保障及醫療保險開支、承諾「十年內削減1.1萬億美元政府支出」等讓步，換取共和黨同意提高債務上限，最終令民主黨2014年、2016年失落參議院及白宮的前車之鑑，拜登今次擺明拒絕談判，更斥責共和黨要求大幅削減聯邦支出是「財政上的瘋狂」，並將攔路的共和黨議員標籤為極右MAGA分子。作為回擊，共和黨就提出「優先計劃」，試圖為政府各項支出設定順序，例如優先保障美債付息，避免技術違約。

但此「優先計劃」已遭白宮否定，此或引發共和黨內極右翼自由核心小組更強烈的反應。儘管違約的風險似遠在地平線，坊間預測所謂的「X-date」料最早7月才會到來，但遊戲既已開始，要傾力表現才是好演員，小心超預期事件隨時發生。







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