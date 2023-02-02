加入最愛專欄 收藏文章

如果要用一句話評論FOMC（聯儲公開市場委員會）2023年首次議息，那就是 — —「市場不信鮑威爾」。儘管他堅稱「持續加息將是適當」、「宣布勝利為時過早」、「今年降息不合適」，但債息跳水、納指狂升、交易員加大下半年減息押注，都如同新債王岡拉克對投資者的建議錦囊，「關注市場，而不是美聯儲。」

首認商品領域現通縮

聯邦基金終端利率會否達到12月點陣圖預期的5%-5.25%水平？FOMC接下來3月、5月會否如鮑威爾暗示的再加息「兩次」？Who cares？皆因聯儲此輪自1980年代以來最激進的加息行動，在市場看來已成過去式。

最直接的證據，首推議息聲明措辭改變，將俄烏戰爭影響從12月的「給通脹帶來上行壓力」改為「助推已處高位的全球不確定性」；對通脹的表述從12月的「仍然高企」該為「已有所放緩但仍然高企」；對利率目標區間的考慮從12月的「上調幅度」改為「上調程度」。

更令市場振奮的，是鮑威爾在議息後記者會首認，看到商品領域的「通貨緊縮」；以及一改12月議息時「對金融環境無端寬鬆」的警告，對實際升至一年最寬鬆水平的金融狀況，以一句「重點不是短期走勢」輕輕帶過。

一旦降息或意味衰退

鑑於此，儘管他重申「歷史記錄強烈警告勿過早放鬆政策」，但2年、5年、10年期美債孳息急挫，納指年初至今漲幅擴大至近13%，歐元大漲，期貨市場甚至預期今年底前將累計降息50基點。

但鮑威爾認為利率將維持在目標水平多久？他提出三個考慮因素，增長適度放緩、就業略微疲軟、通脹穩步下降，倘若經濟表現大致符合此預測，那麼今年不適合降息。

但反向思考，若下半年真的觸發降息，將意味經濟增長急劇放緩、就業市場失業率急升、通脹快速下行；換言之，聯儲一旦真正轉向政策寬鬆，實際恐意味衰退逼近，此對股市並非好消息，Be careful what you wish for。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇