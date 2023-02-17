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俄烏交戰即將迎來一周年(2月24日)之際，位於頓涅茨克「烏佔區」及「俄佔區」交界中心的巴赫穆特(Bakhmut)，在茫茫雪地中成為最新激戰前線，交織俄軍周四(16日)起連夜向烏克蘭全境發射導彈空襲，都似印證基輔警告的「春季新攻勢」業已揭幕。

值此關鍵時點，普京周五(17日)與白俄羅斯總統盧卡申科的會面，以及澤連斯基下周五(24日)在紐約聯合國大會的演講，都備受矚目。

全新戰術，巴赫穆特淪「絞肉機」

戰火膠著一年，隨著有「歐洲最後一個獨裁者」之稱的盧卡申科今日赴莫斯科，以及西方制裁對俄羅斯經濟命脈的絞索愈勒愈緊，普京會否選擇終極一搏？

從美國駐莫斯科大使館周一(13日)要求美國公民立即離開俄羅斯，到克里姆林宮低調下令升級俄羅斯各地防空洞；從歐盟周二(15日)提議對俄實施第十輪規模110億歐元的貿易及科技制裁，到盧卡申科周四(15日)揚言，一旦參戰將把白俄軍隊從現時7.5萬人擴增至50萬人……種種跡象看，一場全新戰術、巨大規模的新攻勢即將鋪天蓋地。

俄羅斯首次使用不帶爆炸物的詐彈和氣球來消耗烏軍的防空系統。(Ukrainian Air Force Twitter)

最直接的證據是，就在周四一夜之間，俄軍密集發射36枚各式導彈，更首次使用不帶爆炸物的詐彈和氣球來消耗烏軍的防空系統；另在頓涅茨克兩軍對峙交界中心的巴赫穆特，烏軍和俄羅斯僱傭軍已展開長達數周的消耗戰死傷慘重。

普京今會盧卡申科，白俄預告援手

奪取巴赫穆特被俄方賦予此輪新攻勢的關鍵，除了為一雪撤出哈爾科夫、赫爾松、利曼之恥，該地更是繼續西進奪取Kramatorsk、Slovians兩個烏東更大城市的墊腳石；此外，巴赫穆特的勝敗對僱傭軍集團瓦格納(Wagner Group)來說，同具提升影響力的象徵意義。

除了烏東地區前線呈現俄軍多點進攻，攻勢更恐蔓延至烏克蘭北部。盧卡申科就指，將再次為普京提供白俄領地之便對烏克蘭發動進一步攻擊，並聲稱只要有「一名烏軍」越過邊境殺人，白俄將加入俄軍對烏直接開戰。

盧卡申科16日預告，將和普京討論安全和國防問題。(Belarus GOV)

鑑於此，普京、盧卡申科今日會面將達成何種協議至關重要，而澤連斯基強調「不會以任何領土換取與俄羅斯達成和平協議」，以及幾乎肯定會再次借下周聯大會議呼籲西方提供戰機等更多武器，戰爭將如何結束？

俄出口暴跌，惟冀制裁促休戰天真

一大變量是俄羅斯經濟，儘管一眾官員神奇般令該國挺過制裁暴擊，去年GDP僅下降3%、盧布穩定、失業率低企，但好運似乎正在耗盡。最直接衝擊是「高油價」紅利不再，去年12月5日生效的俄油上限，令逾半出口烏拉爾石油以低於45美元價格平賣，拖累1月出口收入按年急跌逾35%至130億美元，令聯邦預算赤字急升至242億美元。

財政捉襟見肘，加上歐盟醞釀第十輪制裁，會否令強人普京眨眼？哈佛教授Kenneth Rogoff直指，指望借制裁結束戰爭是天真。事實上，俄羅斯擬將去年飆升23%的國防預算(660億美元)，今年再提升6%。

傳奇周期技術分析師Charles Nenner最新稱，根據戰爭周期，俄烏戰爭將升級，股市將因此下跌，而金價將企上2500美元。

但歷史更大的教訓是，逾一世紀前，德法在西線的近距離攻防對峙，四年間逾300萬士兵喪生，但雙方陣地卻幾乎原地不動……











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