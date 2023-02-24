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日本1月核心通脹「八連升」至4.2%的逾41年新高之際，日本央行下一任準掌門植田和男（Ueda Kazuo），周五（24日）出席下議院聽證會時一句「維持寬鬆政策合適」，為近期不緊反鬆的全球流動性狂歡，送上一張臨時包票。然而，眼見日本通脹超越2%政策目標兩倍，為控制收益率曲線的單邊買債動作愈顯難以為繼，都預示這位71歲的學院派，前途荊棘密布。

1月買債創紀錄，對沖美歐收水

2023年是「大水年」，還是「水乾年」？話事人已不再是聯儲、歐央，而是乘風破浪的日本央行。為捍衛0.5%的十年期國債收益率上限，其1月份買債規模達創紀錄的23.69萬億日圓（約1820億美元）；與之相反，聯儲、歐央1月資產規模卻分別縮水約960億美元、620億歐元。

手持逾半日本國債的BOJ，將繼續死守0.5%收益率上限到何時？焦點係於行長黑田東彥的繼任者－－被美國前財長薩默斯稱為「日本的伯南克」的植田。作為獲正式提名後的首次公開發言，今早的聽證會備受矚目。

日本央行下一任準掌門植田和男（Ueda Kazuo），周五（24日）出席下議院聽證會。（AP）

現職為東京共立女子大學經濟系教授的植田，在聽證會上表現貼地，「我每天都從便利店買午餐便當，發現價格從過去一年的大約450日元，漲到500多日元」，但就認為，背後主要原因是進口價格上漲導致的成本推動，而非需求強勁。

持續穩定達2%目標仍需一段時間

既然通脹已遠超央行目標，是否是時候調整甚至結束收益率曲線控制？植田就指，通脹要持續穩定地達到2%目標仍需一段時間，強調寬鬆貨幣政策雖有「副作用」，但就當前形勢而言是「合適的」。

跟師出同門的聯儲主席鮑威爾相似，他對2%的通脹目標相當執著，「相信這是全球標準的通脹目標」，「當我們可預見2%實現時，就能邁出貨幣政策正常化的步伐。」他預期，4.2%的CPI將是此階段的峰值，並預料在4月開始的下一財年年中左右，降至2%以下。

日本央行現時持有日本國債比例早已逾半（約53%）。（AP）

植田出席聽證會的溫和語調，令人回想起他在1998年至2005年就職日本銀行政策委員會時，2000年8月曾罕見就加息投反對票，以及在去年的一篇公開文章中，警告過早收緊政策的風險。坊間甚至預期，完全退出收益率曲線控制將遲至2024年中。

儘管日本央行的水喉料繼續大開，但評級機構惠譽就預計，美英歐日央行的資產購買總額，今年將錄1萬億美元的負增長，並可能考驗債市彈性。事實上，日本央行現時持有日本國債比例早已逾半（約53%），鑑於其對個別期數的十年期國債的持有已達百分百，坊間測算，距離買下全部日本國債的時間理論上僅剩33周。

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