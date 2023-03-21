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拜登政府周一(20日)剛宣布向烏克蘭追加3.5億美元軍援，同日抵達俄羅斯國事訪問的中國國家主席習近平，即在莫斯科與普京一對一非正式會談長達四個半小時，雙方並將於周二(21日)舉行正式會談。全球關注，「習普會」就中俄「全面戰略協作夥伴關係」有何新藍圖，又能否獨闢打破俄烏持續逾390天僵局的蹊徑。

玄機在全球戰略平衡穩定

二戰後最慘烈的戰火，令俄羅斯如淪全球公敵(聯合國去年10月大會，143國投票贊成譴責其吞并烏克蘭領土)；值此之際，一大焦點問題是，中國為何要強調跟俄羅斯的友誼與合作？一言以蔽之，即是全球戰略平衡與穩定。

習普第41次面對面會晤上，兩人互稱對方為「親愛的朋友」。(AP)



在昨日進行的習普第41次面對面會晤上，兩人互稱對方為「親愛的朋友」；繼中俄去年雙邊貿易額突破1900億美元新高後，今年大概率提前實現2000億美元貿易額目標。數據顯示，俄羅斯首2月超越沙特，成為中國最大原油供應國(日均約194萬桶)，俄氣輸華1月亦高達27億立方米。

除了能源，身為金磚、上合成員的俄羅斯，跟中國在多個議題上的核心利益步調一致，包括批評美國印太戰略、AUKUS安全夥伴關係、制裁伊朗/敘利亞等。就在本月，澳洲確定將向美國購買5艘維吉尼亞級核動力潛艇，最新消息再指，菲律賓料很快宣布為美軍提供的4個新軍事基地選址。

國資委鼓勵軍工央企做強

另據俄媒引述普京首席外交政策顧問Yuri Ushakov稱，雙方今次將討論能源、軍備問題，無獨有偶，國務院國資委昨日召開會議，明確「以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大」，刺激今早A股軍工板塊全線爆發。

美卿布林肯周一指摘中國，為俄羅斯犯下的戰爭暴行提供「外交掩護」。(AP)

儘管俄羅斯GDP尚不及一個廣東省，但其不論是對發展中國家軍售規模，還是在非洲、北極等地區的戰略部署，影響力都不容小覷。相比之下，中國曾在《新時代國防白皮書(2019年)》直認，「軍隊現代化水平與國家安全需求相比差距還很大，與世界先進軍事水平相比差距還很大」。

一大明證即是，普京2019年10月出席國際論壇時明言，正幫助中國建立導彈襲擊預警系統，「現時只有美國和俄羅斯有這樣的系統」，而中國第五代隱形戰機殲20過往一直採用來自俄羅斯的AL31發動機(去年換國產)。

重申「人類命運共同體」

不過，隨著俄羅斯日漸孤立，以及賣油收入持續萎縮(2月錄116億美元，按月、按年分別跌19%、42%)，中國對其影響力槓桿無疑大增。此從今次「習普會」前，雙方各自在《俄羅斯報》、《人民日報》發表的署名文章可窺端倪一二。

習近平在文章中提及「全球安全倡議」、「人類命運共同體」，強調「堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道」；普京則在文章中稱，「歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用……俄羅斯對以政治外交方式解決烏克蘭危機保持開放的態度。」

更耐人尋味的是，中方文章未有提及去年2月聯合聲明中的的「友好沒有止境，合作沒有禁區」，而是強調「堅持不結盟、不對抗、不針對第三方」；但俄方文章則重申，「兩國關係進展令人驚嘆……沒有任何界限或禁區」。







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