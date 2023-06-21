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叱吒中國40年的老牌德國車企大眾，跌落「最暢銷」神壇之際，財政部周三(21日)領銜為新舊勢力競爭白熱化的車市，再添一把火－－延續新能源車購置稅減免政策至2027年底。政策禮包除了釋放消費潛力、提振經濟，更意在助中國車企在全球汽車革命中擴大競爭優勢，引領國際化標準制定。

鮎魚效應惹美歐忌憚

繼中國取代德國、日本，首季榮膺全球汽車第一出口國後，2023亦有望成為本土品牌在內地汽車銷量，反超跨國品牌的元年。誰令大眾、豐田、通用等汽車界鼻祖在華風光不再？最大的「鮎魚」，當屬佔到汽車新車總銷量27.7%的新能源車企勢力。



就在周二(20日)，阿布扎比主權基金CYVN宣布入股蔚來7%股權，指看好其領先的品牌、創新及優質的產品、成熟的技術能力。不過，7.835億美元現金融資僅略多於蔚來首季47.4億元人幣淨虧損，而從CEO李斌年初堅稱「絕不降價」，到本月宣布全系「調價」3萬元，都盡顯新能源車產業「百花齊放」後的殘酷競爭。

眼見美國首季超越德國成為僅次中國的第二大電動車市場，正在底特律拜會福特、通用高管的兩黨議員，將贏得對中國的電動汽車電池競賽，稱為「21世紀的登月計劃」，而法國總統馬克龍亦警告歐洲，電動車領域勿重蹈光伏依賴中國的覆轍，北京祭出行業政策扶持顯然是情理之中。

市佔率VS 話事權

據財政部最新公布，明後兩年購置新能源汽車，續免徵車輛購置稅，每車上限3萬元；2026至2027年購置新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每車上限1.5萬元。據測算，未來四年減免車輛購置稅規模總額將達5200億元。此外，國務院辦公廳近日印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。



值得一提的是，國家發改委最新透露，將加快先進充換電技術標準制修訂，提升標準國際化引領能力。工信部亦指，將加快新能源汽車、智能網聯汽車相關標準制定。

何解「標準」如此重要？看看電動車初創公司Rivian昨日宣布跟隨福特、通用腳步，採用特斯拉的充電端口配置，相當於支持特斯拉的NACS取代由白宮背書的CCS，成為美國的通用標準。對中國新能源車產業而言，在國內國際的市佔率愈大，對標準制定的話事權就愈高，

樂觀消息是，中國除了連續8年雄踞新能源車產銷全球第一，現時擁有的635.6萬充電基礎設施，遠超美國的13萬個，以及歐盟的近50萬個。







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