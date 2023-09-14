加入最愛專欄 收藏文章

軍事偵察衛星「兩發兩敗」的朝鮮，隨著領袖金正恩四年來首次外訪，周三（13日）踏足俄羅斯遠東的東方航天發射中心，獲普京親口允諾提供協助，或隨時在10月擬定的「第三試」中取得零的突破。同日，柏林出手阻止中企完全收購德國衛星初創公司，而億萬富翁馬斯克最新自曝，曾秘密關閉克里米亞海岸百公里範圍的「星鏈」衛星訊號覆蓋……衛星、地緣、戰爭、商業，關係從未如此接近。

東方航天發射場會面

投其所好，普京顯然深諳待客之道。在跟金正恩重回2019年會晤的符拉迪沃斯托克之前，先邀請其蒞臨阿穆爾地區的東方航天發射場－－700平方公里佔地、高52米的移動塔架，勢喚起39歲金正恩將首顆軍事偵察衛星（5月、8月兩次發射都失敗告終）送上天的決心。

參觀東方航天發射場，勢喚起39歲金正恩將首顆軍事偵察衛星送上天的決心。(朝中社)



作為平壤2021年初揭盅的「五年武器戰略」的重頭戲，偵察衛星被金正恩視作獲得敵人實時信息，並在必要時擁有「先發制人」能力的利器。普京就明言，幫助朝鮮建造衛星，正是「為什麼我們來到東方航天發射場」的原因。

朝鮮的衛星技術會否因今次「金普會」而突飛猛進，料很快隨朝鮮國家航空航天發展局擬定的10月「第三試」見端倪，而最新出版的《馬斯克傳》更顯示朝鮮的衛星大計乃不可不為之。

自傳曝切斷星鏈掀波

眾所周知，在去年2月俄烏戰爭爆發伊始，澤連斯基「數字軍師」、烏克蘭副總理費多羅夫，曾發推公開請求馬斯克向烏克蘭提供「星鏈（近地軌道衛星群，提供高速互聯網接入）」系統，因烏克蘭境內互聯網服務在戰爭爆發首日就因黑客攻擊衛星網絡而中斷。隨後一周，數千個星鏈終端送抵烏克蘭，確保烏克蘭部隊保持通訊，並與五角大樓交換信息。開戰5個月後，在烏克蘭運行的星鏈終端多達1.5萬個。

2022年9月，SpaceX獵鷹9號火箭一次過將54顆Starlink衛星送上太空。



不過，最新出版的《馬斯克傳》自曝，原來在去年9月，馬斯克曾秘密要求星鏈工程師關閉克里米亞海岸100公里範圍內的信號覆蓋，以阻止烏克蘭以無人潛艇攻擊俄羅斯艦隊，從而避免引發莫斯科的核反擊。雖然馬斯克之後澄清，克里米亞附近的星鏈服務本就沒啟用，而非他故意切斷星鏈以阻止烏克蘭，但衛星足以左右戰爭勝負的事實，已毋庸置疑。

中國謀「國網」星座

鑑於此，朝鮮向俄羅斯「學師」衛星技術可謂順理成章，而中、美、印亦不怠慢。就在7月，美國太空軍旗下負責軍事航天發射任務的NSSL宣布，在現時兩大衛星發射合約供應商ULA及SpaceX的基礎上，將於2025起開放第三個供應商，以增強衛星發射能力和穩定性。

而中國早在2020年9月已向國際電信聯盟申請「國網」星座計劃，預計未來衛星總數將近1.3萬顆；相比SpaceX曾一次過將143棵衛星發射升空的紀錄，中國民營火箭獨角獸公司天兵科技，正研發可一次將60顆衛星送上太空的天龍三號火箭。

天兵科技歷經三年研製的天龍二號液體運載火箭4月成功首飛。



不過，就在昨日，德國政府據報禁止已持股53%的上海垣信衛星科技有限公司，收購當地衛星初創公司EightyLeo剩餘45%股權，後者正構建由逾300顆小型近地軌道衛星組成的全球通信網絡，擬2028年全面投入運營。至於印度，在7月憑藉其運載能力最大、最穩定的PSLV火箭，將7顆新加坡衛星送上太空後，該國電信部料很快將批准星鏈提供服務。







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請