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中國8月資本賬錄489億美元逆差，或顯示資本外流壓力錄2015年末以來最大之際，國家發改委、人民銀行、財政部、工信部周三（20日）聯合召開經濟情勢和政策吹風會，誓言中國發展沒有過不去的坎，「看空中國」「唱衰中國」論注定不會實現。

政策疊加發力，力保5%增長目標

出口、信貸、消費、製造業PMI，上月齊現邊際回暖，但「看空」中國經濟者仍似聲勢不減。最新理據包括：8月資本及金融賬戶錄489億美元逆差，為2015年12月以來最大；歐美基金8月淨賣出37億美元中國股票，其中主動被動性基金齊拋售中資成長/科技股（隔夜金龍中國指數再錄逾一周最大跌幅）；8月地方財政赤字破萬億元；重點50城上周新建商品住宅成交面積環比跌逾四分一……

發改委指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」。(AP)



那麼，繼國統局上周五（15日）解讀8月經濟數據時，認為國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固之後，發改委、央媽、財政部三大「錢袋子」部門又如何把脈？

發改委今早定調指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」；隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，將努力實現全年經濟社會發展目標。但眼見離岸人民幣兌美元年初至今貶約5.5%（自去年初階段高位更挫逾13%），樓市成交乍暖還寒，地方財政運作呈現緊平衡狀態，要力保全年5%增長目標，下一步如何發力？

「大招」線索欠奉，惟保持耐心

央媽強調，在過往應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局累積了豐富的應對經驗，具有充足的政策工具儲備；下一階段，將以維持人幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。就在周二（19日），在港發行的6個月央票，150億元發行規模、3.38厘中標利率，雙雙創同期央票之最，劍指離岸人民幣流動性及空頭成本。

人行強調，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。



至於房地產及地方債，下一步將推動存量房貸利率調整平穩有序落地，減少利息負擔以增強消費能力；加大城中村改造、平急兩用基礎建設、保障性住宅建設等金融支持；指導金融機構積極穩健支持地方債務風險化解。



聽起來仍無「大招」線索，但回想2008年時，「四萬億」亦是在降準、減息、降印花稅等一系列救市招數後，於11月9日才揭盅。鑑於三中全會按慣例將於下月召開，堅挺的鐵礦石期貨價格、創紀錄的國內石油需求、一票難求的長假高鐵票，都在提示四個字－－保持耐心。







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