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當冷雨、嚴寒、泥地再充斥籠罩戰場前，留給烏克蘭的反攻窗口期正進入倒數。倘若在冬天正式來臨前難有突破，從兩大盟友波蘭、美國最新一個轉身、一個冷臉看，援烏聯盟的裂痕恐愈來愈明顯。

唇齒相依，不敵國內選票考量

面對戰壕、雷區、掩體組成的俄羅斯防線，基輔的春季大反攻連續四個月未脫僵局，如今正面對更大的威脅－－西方軍援難以為繼。

最先發難的是波蘭，總理莫拉維茨基周三（20日）宣布「不再向烏克蘭新增供應武器」，這個唇齒相依的昔日親密盟友，位列對烏軍事援助第六大國（僅次美國、德國、英國、挪威、丹麥），不單將四成武器庫存運往烏克蘭，更為逾百萬名烏克蘭難民提供庇護。

總理莫拉維茨基宣布「不再向烏克蘭新增供應武器」，背後是農民票倉考量。(Morawiecki Twitter)

如今突然轉身相向，觸發點表面看是出口穀物，實際是大選風雲。簡而言之，烏克蘭過往主要依賴水路出口往中東、非洲的農產品，因俄羅斯7月退出《黑海穀物倡議》而受阻，轉為取道歐洲；但因陸路運輸瓶頸，大量農產品滯留中東歐地區，甚至以低價在黑市交易，引發波蘭、匈牙利、保加利亞等國當地農民不滿。

時值波蘭10月15日將舉行國會大選，執政的法律與正義黨（PIS）與極右翼聯邦黨支持度叮噹馬頭，為穩住農民票倉，政府宣布延長原本上周五（15日）到期的烏克蘭出口穀物禁令，遭烏克蘭訴諸世貿，兩國關係急轉直下。





共和黨設障240億美元額外援助





另邊廂，驢象兩黨就2024財年撥款法案的鬥法，亦令焦頭爛額的議長麥卡錫對第二次到訪華盛頓的烏克蘭總統澤連斯基，領銜擺出冷臉。不同於去年12月在國會聯席會議演講時，獲兩黨議員英雄般站立鼓掌，麥卡錫今次僅以閉門會議形式接待澤連斯基，28名共和黨議員更聯署致信拜登，反對為烏克蘭額外提供240億美元援助。



240億美元額外援助受阻敲響美國無上限援烏的警鐘，白宮易主的可能更威脅未來反攻的生命線。(AP)

自開戰至今，國會已累計批准對烏援助1130億美元，而拜登周四會見澤連斯基時宣布的3.25億美元武器援助，即是來自已批准的資金。拜登同時允諾，M1 Abrams主戰坦克將於下周抵達烏克蘭，但卻不包括基輔渴望的ATACMS遠程地對地飛彈系統。





眼見華府關門危機未解，240億美元額外援助受阻敲響美國無上限援烏的警鐘，白宮易主的可能更威脅未來反攻的生命線。最直接的證據來自參議院共和黨領袖麥康奈爾，他直言不諱稱，「對烏援助不是慈善事業，而是符合美國自己的直接利益－－尤其是削弱俄羅斯有助於威懾中國。」

種種跡象顯示，波蘭轉身、美國冷臉只是援烏聯盟裂痕骨牌效應的序曲，隨著斯洛伐克大選反對派同打反烏牌，更重磅的歐洲議會選舉、美國總統大選將於明年6月、11月次第登場，俄烏走上談判桌的時機或正愈來愈近。