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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯，上周六（7日）海陸空三路突襲以色列，如同2001年的「911」事件，投下中東劇變的深水炸彈。隨著鷹派總理內塔尼亞胡狂轟哈馬斯「老巢」加沙展開強硬報復，在此全球人口最稠密地區之一發起地面戰，亦似進入倒數，加上鄰近黎巴嫩、敘利亞、伊朗各勢力蠢蠢欲動，地緣火藥桶一觸難收。

內塔尼亞胡宣戰，誓言報復

戰爭，是歷史的宿命，還是人性的鏡子？由一戰延續至今逾百年，阿拉伯人和猶太人在巴勒斯坦地區的恩怨，經歷五次中東戰爭的洗禮，造就實力消長的天平逐漸向有「神的選民」之稱的以色列傾斜。

拜登表示全力支持以色列，並譴責哈馬斯偷襲。(AP)

正當這個猶太人國家與阿拉伯國家帶頭大哥沙特即將建交之際，哈馬斯趁猶太教傳統節日發動「血洗」，不單令以色列情報系統跌落神壇，更直接打臉大佬美國，因國安顧問沙利文一周多前剛聲稱，「今天的中東地區比過去20年都更安靜（quieter）」。

如此羞辱，難怪去年底以強硬姿態第三度出任以色列總理的內塔尼亞胡，在受襲當天就宣布國家進入戰爭狀態，並對加沙展開連環空襲、切斷電力／食水供應全力圍困等報復，並已在加沙邊境集結逾10萬軍隊和大量坦克、裝甲車。有「政治魔術師」之稱的內塔尼亞胡誓言「將改變中東」擲地有聲，直搗哈馬斯「老巢」發動地面戰恐避無可避。

遍布隧道掩體，恐曠日持久

不過，以軍的地面行動一旦開啟，面對加沙地帶遍布的地下隧道、掩體、住宅，勢淪為曠日持久的消耗戰和大規模流血傷亡，更何況哈馬斯已扣押數百名人質，恐隨時充當誘餌或盾牌。回想上一次2014年以色列挺進加沙，持續兩周卻僅深入幾公里，更遑論控制加沙中心城區。

以色列在加沙狂轟亂炸，大量建築淪爲廢墟。(AP)

因此，儘管裝備精良、訓練有素，且迅速獲得來自美、英、法、德、意等盟友的堅定支持，但內塔尼亞胡今次試圖永久摧毀哈馬斯恐說易行難。

更致命的威脅則是數條戰線同時作戰。繼黎巴嫩真主黨向以色列發動火箭彈襲擊後，敘利亞民兵亦向以色列佔領的戈蘭高地發動炮擊，伊朗最高領袖哈梅內伊則最新警告，對加沙人民的屠殺將給猶太復國主義政權及其支持者帶來「更大的災難」，引發伊朗與以色列的影子戰爭升級的猜測。

慎防伊朗捲入，歐盟更脆弱

鑑於過往與阿拉伯國家的戰爭總會導致以色列內部政治洗牌，以極右著稱的內塔尼亞胡為確保自己獲得國民和盟友無條件支持，大有可能樂見伊朗、美國捲入其中。億萬富翁Paul Tudor Jones就警告：「如果伊朗和以色列發生直接衝突，或造成類似第一次世界大戰的連鎖反應，每個人都會捲入其中。」

伊朗最高領袖哈梅內伊警告，對加沙人民的屠殺將給猶太復國主義政權及其支持者帶來「更大的災難」。(AP)

此外，作為歐洲天然氣的主要供應方之一，以色列已關閉位於南部海岸附近的塔瑪氣田，或導致對鄰國埃及、約旦的天然氣出口下降，而埃及通常會將這些進口天然氣液化後再運往歐洲。儘管歐洲早在8月已提前實現冬季天然氣儲備90%滿載目標，但其基準天然氣價格自上周末以來已錄飆升近三成，最新企上49美元。

倘若以色列成功重創哈馬斯，自2007年以來累計向巴勒斯坦投資逾20億美元的歐盟，在中東的影響力將進一步減弱，加上烏克蘭危機未解，新的種族、難民、政治緊張，勢令脆弱飄搖的經濟雪上加霜。







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