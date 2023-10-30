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明知不可為而為之。經過上周中期對加沙北部邊境的數次局部突襲，以色列總理內塔尼亞胡周六（28日）晚宣布，與哈馬斯戰爭正式進入「第二階段」，意味曠日持久的血腥傷亡和人道災難恐幾何級數式升級。隨著美國第二艘航母進入地中海、沙特防長周一（30日）訪美、全球挺巴勒斯坦示威和反猶太騷亂此起彼伏，加沙地面戰煽動的蝴蝶翅膀，隨時捲起中東失控、種族對抗、恐襲激增的颶風。



地道戰挑戰大，未來管治更無解



內塔尼亞胡誓言「摧毁地上和地下的敵人」，短短一天之內，以色列國防軍 (IDF)就宣布襲擊450多個哈馬斯目標，並在加沙至少推進了2公里；以軍並同時在北部邊境跟黎巴嫩真主黨交火，及空襲敘利亞的軍事設施，可謂氣勢如虹。伊朗總統萊西周日（29日）回應稱，以色列在加沙「越過紅線」，「可能迫使所有人採取行動」。

以色列總理內塔尼亞胡周六（28日）晚宣布，與哈馬斯戰爭正式進入「第二階段」。(AP)



兩大宿敵的影子戰爭升級一觸即發，兩周前從美國本土出發的艾森豪威爾號航母，最新進入地中海，將加入一早抵達的福特號航母打擊群。如臨大敵的阿拉伯帶頭大哥沙特，一邊緊急與伊朗進行外長通話，一邊派出防長到訪華盛頓，而緊鄰以色列和敘利亞的約旦，則向美國要求部署愛國者防空系統。此外，高舉伊斯蘭大旗的土耳其總理總統埃爾多安，直斥以色列為戰犯，令去年8月才恢復的大使級關係急轉直下，以色列宣布召回外交官。



以色列不惜開罪一眾穆斯林國家，執意派地面部隊深入加沙，面對的不單是據報長達500公里的地下隧道、隱藏於平民中的數以萬計哈馬斯武裝分子，更有即使成功「摧毀」哈馬斯之後，如何管治加沙的難題。換言之，此可能是一場永難取勝、永無盡頭的戰爭。



聲援巴人示威遍地開花暗藏隱憂



另一邊廂，通過社交媒體廣泛傳播的加沙人間煉獄般的圖片、影像，正令聲援巴勒斯坦的示威游行，在美國、英國、法國、加拿大、土耳其、巴基斯坦、印度、巴西等的大城市遍地開花。在此之前，擁有約500萬穆斯林人口的法國，已明令禁止舉行支持巴勒斯坦的集會示威，以防止反猶太主義抬頭，引發游行人士與警方的衝突。另在英國，警方警告，伊朗情報人員正在藉機煽動情緒以在當地製造騷亂。俄羅斯穆斯林聚居的達吉斯坦地區，更發生示威者闖入機場抗議以色列航班抵埗。

人們周末在法國南部馬賽舉行示威，聲援巴勒斯坦。(AP)



以色列觸發全球穆斯林眾怒，早前承諾毫不動搖地支持以色列的拜登，毫無疑問再次引火燒身。 為了回擊伊朗支持的民兵組織早前襲擊駐伊拉克和敘利亞美軍，他上周四（26日）下令空襲敘利亞，並在致國會領袖的信中，聲稱「隨時準備在必要和適當的情況下採取進一步行動，以應對進一步的威脅或攻擊。」



英美警告恐襲，拜登或失搖擺州



不過，五角大樓前高級顧問、陸軍退役上校Douglas Macgregor就警告，如果以色列使用美國提供的武器和彈藥入侵加沙，美國將與整個穆斯林世界為敵，暗示明尼蘇達、賓夕法尼亞、德克薩斯、俄亥俄等穆斯林人口眾多地區，隨時出現針對美國人的恐襲。

通過社交媒體廣泛傳播的加沙人間煉獄般的圖片、影像，恐激化穆斯林反美風潮。(AP)



較早之前，英國軍情五處負責人Ken McCallum同警告，以色列與哈馬斯的衝突增加了英國的恐襲風險，特別是伊朗支持的恐怖組織可能選擇以全新或不可預測的方式發動襲擊。



尤其對試圖爭取連任的拜登而言，支持以色列或觸發少數族裔社區集中的搖擺州、關鍵支持者的年輕選民，爆發反民主黨的浪潮，並令美國在中東阿拉伯世界的影響力積重難返。







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