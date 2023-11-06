加入最愛專欄 收藏文章

變幻才是永恒。當拜登上周五（3日）發推吹噓「失業率連續21個月低於4%」，評論區驟然成大型翻車現場；當鮑威爾上周四（2日）堅稱「根本沒有考慮減息」，債券交易員掉頭押注明年底前減息或達100基點；當十年期美債孳息9月底起火箭式飆升近50基點，一度高見5.02%，最新重回4.5%附近……

交易員押明年減息100點子

看起來高燒不退的美國就業市場，終於迎來秋涼，並再次強化美聯儲本輪加息周期完結的預期；利率衍生品顯示，交易員已將「百分百」降息時點押注從明年7月提前到6月，並預期聯邦基金利率明年底低見4.3%，相當於較現時減息100基點。

看起來高燒不退的美國就業市場，終於迎來秋涼，並再次強化美聯儲本輪加息周期完結的預期。



市場畫風突變，催化劑當推10月非農就業數據。具體而言，當月新增職位15萬份（預期：18萬份），除了建築業新增2.3萬份乏善可陳外，大部分職位都來自教育/健康服務、政府、休閒/接待等後疫情時期的重新招聘效應；反映經濟周期的製造業、運輸/倉儲業職位分別減少3.5萬份、1.2萬份，印證航運巨頭馬士基（Maersk）的最新裁員萬人消息。

此外，8月、9月數據累計下修10.1萬份，令今年至今向下修正的月份累計達八個月；來自家庭部門的調查（非農為就業機構調查）更顯示，10月就業人數減少34.8萬人，錄2020年4月以來最大跌幅。難怪在拜登繼續誇耀「拜登經濟學見效」的推文下，網民揶揄此種「數據化妝術」將一路持續至明年11月大選。

衰退見仁見智，揀平貨為敬

更讓人一驚的，失業率升至3.9%的去年1月以來最高，較4月3.4%的40年最低水平高出0.5個百分點，引起觸發經濟衰退指標之一「薩姆規則(Sahm rule)」的擔憂。所謂薩姆規則，是指當失業率的三個月移動均值較前12個月低點上漲0.5個百分點或更多時，經濟將陷入衰退。

美國加息周期完結，新興市場股市集體大漲。



不過，此概念的提出者Claudia Sahm就指，目前失業率的三個月移動均值較低點高0.33個百分點，未到觸發規則生效的邊緣；儘管預期基本情境下「薩姆規則」將在明年初某個時候觸發，但其仍認為美國可以避免經濟衰退。理由是過去相當多規則已遭打破，包括去年首季、次季美國GDP曾連續兩季收縮，但經濟最終並無衰退。

此似帶來「壞消息就是好消息」的曙光，安聯大佬Mohamed A. El-Erian甚至將就業市場降溫形容為「金髮女孩」，一方面無重大跡象顯示增長阻力和就業破壞，另一方面收益率走低、恐慌指數下降，股債上升。而對一眾受聯儲激進加息「卡脖子」逾年之久的非美貨幣、新興市場股市而言，更是齊鬆一口氣。在市場情緒再次回歸關注基本面前，或是時候「揀平貨」為敬。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱