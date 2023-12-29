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2023年即將收爐，林林總總數據、業績「回顧」之外，一大關鍵指標又到檢視時－－人口。美國人口普查局周四（28日）公布，料2023年全球新增人口7500萬，其中美國新增170萬，但更大的焦點無疑是中國國統局將於下月揭盅的年度人口數據。

全年新生兒或跌穿800萬

從2016年「全局性、長期性、戰略性問題」，到今年「關係中華民族偉大復興的大事」，最高層對人口問題的重視一以貫之，卻擋不住出生率節節放緩的大勢。繼去年錄0.677%歷史新低後，今年再刷新紀錄幾無懸念。

人口被最高層稱為「關係中華民族偉大復興的大事」。

百度「城市數據」及「母嬰產業觀察」初步統計顯示，2023年新生兒料約788萬，相當於較2017年的1723萬腰斬，為繼2022年跌穿千萬大關（958萬人）後，再跌穿800萬關口。以此計，繼去年錄60年代以來首次人口負增長（-85萬人）後，2023年人口負增長或直逼300萬，相當於一個韶關市的常住人口。

聯合國7月發布的《2022年世界人口展望修訂版》則預計，到2050年，中國人口將降至13.17億人，已榮登「人口第一大國」的印度，將續增至16.68億人。英國智庫CEBR（經濟與商業研究中心）甚至大膽預言，根據人口估算，印度經濟料將在2080年後超過中國和美國。

人形機器人後年整機量產

中國出生率、總人口下行趨勢難逆，但在人口高質量發展基調下，數量型人口紅利將轉型為質量型人口紅利，人力資源型優勢將轉化為人力資本型優勢。有學者就指，如果中國能通過刺激高端製造業，以及提供更多被動收入來成功升級經濟，那麼人口數量將不那麼重要。

工信部提出，2025年初步建立人形機器人創新體系，實現整機量產。

為應對15至64歲勞動力人口到2050年恐至少縮水五分一，工信部上月提出，2025年初步建立人形機器人創新體系，實現整機量產，並示範應用於特種、製造、民生服務場景。國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）就指，去年全球安裝的工業機器人有半數在中國；除了工業機器人，中國去年還生產了逾600萬台服務機器人，用於搬運、送餐、清潔等。

對中國來說，借鑑北歐、日韓等國，由政府提供支持、獎勵，提高生育率或為時已晚，因此，選擇以創新提高平均勞動生產率來促進經濟擴張，同時通過提高國民可支配收入佔GDP比重來重振內需，或是未來政策思路。

新加坡元旦加消費稅抽水

敲響人口警鐘的遠不止於中國，據歐盟10月發布的報告，歐盟人口（約4.48億）料在2026年左右達到峰值，之後逐步下降，預計到2100年，將失去5740萬勞動適齡人口。出生率全球包尾的韓國則預計，總生育率到2025年料從去年的0.78進一步降至0.65。

俄羅斯總統普京10月亦稱，必須繼承並復興（擁有四五個甚至更多孩子）優秀傳統，大家庭必須成為常態、成為所有俄羅斯人民的生活方式。就連北韓領袖金正恩，本月亦呼籲防止出生率下降，並將此稱為每個人的家務事。

在生育率去年錄新低的新加坡，下周一（1日）將再上調消費稅至9%，為今年元旦上調至8%後第二階段上調，以應對老齡化人口激增和醫療費用上漲。政府預計，到2030年，當地65歲及以上人口佔比將達四分一。







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