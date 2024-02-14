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北京故宮、上海外灘、西湖斷橋、峨眉金頂、泉州西街……黃金周長假的神州大地，彷彿處處都有「一億人」。徹底作別封控檢測、感染浪潮後的首個常態化春節，井噴的出遊熱勢創下歷史。時值被中國人視為最祥瑞的龍年開啟，除了破紀錄的鐵路單日旅客發送量及1月新增信貸，最值留意的，是1月總體社融增速重新超越M2增速，為時隔20個月首次。

中長線遊增，盡興優先

龘䲜朤，人從眾，各大景點鼎沸的煙火氣，可否點燃中國經濟龍年飛龍在天的好意頭？看看交通運輸部數據，自春運1月26日開啟，首15天出行人次已逾35億，創歷史同期新高；僅除夕（9日）當天就錄逾1.95億人次，較2019年增長近三成；鐵路運輸單日旅客量史上首次突破1300萬人次。

春運期間，鐵路運輸單日旅客量史上首次突破1300萬人次。(AP)

鑑於今年春節黃金周持續8天（如除夕靈活安排可達9天），被戲稱為「史上最長春節假期」，直接刺激國內中長線旅遊訂單較2019年暴增逾150%。跟往年略顯不同的是，大城市熱度強勢崛起，京滬廣深、成都重慶、西安南京等成為旅行預訂平台「飛猪」上熱度最高的城市。

與此同時，「小機場」城市機票預訂按年飆升近兩倍，除了麗江、大理等熱門目的地，日喀則、景德鎮、泉州、洛陽等三線及以下城市亦受追捧。兩大趨勢或顯示人們不再將出遊成本作為首要考慮，而是優先考慮隨心盡興。

緊捂錢包的手似略鬆動

被壓抑的旅行需求集中在春節釋放，此股消費熱情能持續多久尚未可知，但至少投下了扭轉通縮預期的一線曙光。無獨有偶，央媽最新公布的1月金融數據顯示，截至當月底，社融存量384.29萬億元，年增9.5%，超過M2（廣義貨幣）的8.7%的增速，為2022年3月以來首次。

大城市強勢崛起，京滬廣深、成都重慶、西安南京等成為旅行熱度最高的城市。圖爲重慶十八梯。(AP)

社融、M2是貨幣政策的一體兩面，前者被視作貨幣的需求端，後者被視作貨幣的供給端，歷史上看，社融增速一直高於M2增速，除了2016年7月及2022年4月起的分別12個月、20個月背離。自2022年4月起，M2增速持續高於社融增速，簡而言之貨幣供給大於貨幣需求，原因之一即是私人部門存款持續攀升。

而從1月金融數據看，當月住戶存款增加2.53萬億元，按年少增3.67萬億元；跟商品房銷售熱度息息相關的居民中長期貸款新增6272億元，按年、按月分別多增4041億元、4803億元，或都顯示居民緊捂錢包的手略有鬆動，寬信用的齒輪終於開始轉動，通縮預期最壞時刻有望近尾。