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排名全球第四的人口大國印尼，周三（14日）舉行總統大選，如無意外，現任國防部長普拉博沃(Prabowo Subianto)將成為主政10年維多多(Joko Widodo)的繼任者。這位鐵腕統治印尼32年的前總統蘇哈托的女婿，借在Tiktok表演笨拙的舞步成功打造72歲慈祥爺爺的形象，不單承諾延續「Jokonomics」政策及推動遷都，更誇下海口推動這個全球第六的新興市場，年均GDP增速至8%。

支持反對黨強人原因有三

「千島之國」印尼的82萬個投票站，昨日舉行正副總統及省縣市各級代表投票，在正式點票結果最遲3月底揭盅前，民調機構推算普拉博沃得票率約58%，大幅拋離另外兩名對手的約25%及17%。過去兩屆選舉皆是維多多手下敗將的普拉博沃，今次第三次參選據報獲得昔日對手非比尋常的幕後支持，而維多多的長子吉布蘭(Gibran Rakabuming)更擔任其副總統搭檔。

現任總統維多多為反對黨的普拉博沃背書，原因或有三。(AP)



本屬印尼民主鬥爭黨(PDIP)的維多多，為反對黨大印尼運動黨(Gerindra)的普拉博沃背書，何解？

原因之一是，普拉博沃擁有政治世家和軍方強人的雙重背景；原因之二是，普拉博沃承諾延續維多多的經濟政策，包括將首都從雅加達遷往努桑塔拉；原因之三是，普拉博沃政綱激進，包括GDP平均增長8%目標、創造1900個新職位、兩年內根除極端貧困、向8300萬名學生提供免費午餐等，被視作為維多多的兒子參選2034年總統鋪路。

FDI未帶動就業及生產率

被稱為 「第三大民主國家（僅次印度、美國）」的印尼，在維多多主政10年間，政經影響力與日俱增，2022年主辦G20峰會因「習拜會」加持風頭無兩，亦因擁有全球最大的鎳儲量（約2100萬噸），而計劃到2027年成為全球三大電動車電池生產國之一。

印尼坐擁全球最多鎳儲量，並計劃到2027年成為全球三大電動車電池生產國之一。(AP)



自印尼2020年1月全面禁止原鎳出口，欲分杯羹的外國企業在當地投資建設的煉廠已逾60家，印尼佔全球鎳供應份額從2017年的16%升至去年的55%。不過，儘管印尼去年吸引創紀錄的逾473億美元外國直接投資，其中118億美元進入基本金屬業，但鎳礦冶煉位於電動車產業鏈的低端、不含鎳的新型電池（磷酸鋰、納離子）技術日新月異、特斯拉遲遲未敲定在當地建廠、鎳價跌跌不休等，都無不是該國雄心勃勃從「鎳強國」升級至「電動車強國」的逆風。

此外，礦業投資、出口額大幅增加，卻未能製造井噴的職位和提高生產率，該國1.89億勞動人口中，僅1%從事採礦業，從事農業、批發零售業的則高達28%、19%，最大出口商品仍是煤炭及棕櫚油，此將滯礙維多多擬令印尼在2045年成為全球五大經濟體之一的進程，並恐難避中等收入陷阱。從印尼上一次經濟增長7%已是1996年看，新總統「8%」的目標無疑說易行難。