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「言必稱AI」的時代，胡潤研究院最新發布《2024全球獨角獸榜》，中國以340家企業位居第二，其中，佔比最大行業正正是人工智能。不計連續三年穩坐榜首的「社媒之王」字節跳動，今次上榜的多間獨角獸中企亦雲集80後甚至90後創始人，應了2000年刷屏的詩歌《後浪》－－我們這一代的想像力，不足以想像你們的未來。

中國703家上榜，創始人雲集8090後

胡潤2024年全球獨角獸（價值10億美元以上的非上市公司）榜，1453家企業中，美國、中國、印度分別以703家、340家、67家佔據三甲；過去一年，全球新增獨角獸171家，美國、中國分別佔70家、56家。

1453家全球獨角獸企業中，美國、中國、印度分別以703家、340家、67家佔據三甲。

其中，躋身前20位的9間中企，除了螞蟻系、騰訊系、京東系，白手創業起家的字節跳動（估值1.56萬億元）、Shein（估值4600億元）、滴滴（估值1350億元），創始人均為80後，而打造大名鼎鼎「原神」的遊戲公司米哈游（估值1600億元）、創始人更是85後。

此外，新上榜的人工智能初創公司月之暗面、智譜華章，機器人初創公司極飛科技、擎朗智能、快倉智能，創始人楊植麟、張鵬、彭斌、李通、楊威要麼是90後，要麼是80後。

天才出少年，多間企業明年料晉新秀

除了已上榜的企業，明年大有可能晉身獨角獸級別的初創企業，創始人「天才出少年」的還有剛剛完成第六輪融資的智元機器人（現估值約70億元），以及完成B輪融資的東方空間（現估值約60億元）。

前者的創始人彭稚輝，去年8月已發布人形機器人「遠征A1」，可用於倉儲物流、柔性智造，並獲比亞迪、上汽等投資，最新擬在上海建造首座量產工廠。而後者的創始人姚頌，年初剛宣布開啟規模化商業火箭發射，並用自研的「引力一號」火箭將3顆衛星送上預定軌道。

智元機器人去年8月已發布人形機器人「遠征A1」。



此外，對標排名獨角獸榜第28位的人工智能校對平台Grammarly（估值920億元），90後創辦的秘塔寫作貓同系AI搜索引擎，3月的訪問量錄按月飆升逾5倍至669萬次，增幅甚至超越月之暗面旗下的Kimi智能助手。

AI人才培養大國，科技競賽勝負難料

國內以人工智能領銜的科技創投熱潮何解方興未艾？答案指向人才。據智庫保爾森基金會最新數據，中國過去數年培養的頂尖人工智能研究人員的全球佔比，已從2019年的29%升至2022年的47%，可謂人工智能人才培養大國。

數據並顯示，在中國獲得相關本科學位的人員，其中近31%選擇在中國攻讀研究生並留國工作，近7%選擇赴美國攻讀研究生者並回國工作。不過，美國仍是最頂尖（前2%）人工智能人才的首選工作目的地，攬獲其中57%，遠超中國的12%；而前20%最頂級人工智能人才，美中則各佔42%、28%，未來科技競賽仍勝負難料。







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