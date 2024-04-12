【FOCUS】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

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訪華敲打「廉價進口貨」的美國財長耶倫，周二（9日）剛結束行程，海關總署周五（12日）下午公布數據顯示，3月美元計出口表現大遜預期，但汽車出口仍在西方渲染產能過剩「衝擊2.0」聲中逆勢放閃。



3月出口意外大跌，惟汽車出口新高



資本支出強勁的製造業、強於預期的出口，剛剛令大摩、高盛雙雙上調中國全年增長預測。繼首2月大超預期增7.1%後，3月按年轉跌7.5%（預期：-2%）。增速大幅放緩既有高基數效應，又有玩具、箱包、服裝、燈具、鞋靴等勞動密集型產品外需回落，出口額按年分別跌25%、28%、23%、32%、31%。

3月玩具、箱包、服裝、燈具、鞋靴等勞動密集型產品出口按年倒跌。(AP)

不過，遭耶倫訪華點名的三大「產能過剩」行業之一的新能源汽車業，乘聯會周二（9日）曾公布，3月出口按年增71%至12萬輛；下午海關數據則指，3月包括電動車的整體汽車出口49萬輛，刷新單月紀錄，按年增逾26%。



虧本賣車成「原罪」，佔比難言傾銷



耶倫訪華時就指，中國政府大力支持新能源汽車等產業，但內需疲軟，令行業出現過度投資，低價商品傾銷全球，可能扼殺別國的重要產業。中國新能源車企多如繁星，江湖地位如華為智界S7、小米SU7，全不諱言「虧本賣車」，即使是穩定盈利的比亞迪，年初亦大幅下調Atto 3德國售價最多15%至4萬歐元以下。而此正正成了西方眼中的「原罪」。

中國新能源車企多如繁星，且不諱言「虧本賣車」；圖為小米汽車自動生產線。



不過，若看中國汽車出口於整體產量的佔比，以3月為例不到兩成(18.5%)，遠低於德國、韓國的近75%以及日本的近50%，「傾銷」之說顯然不成立。



新興領域關係國安和軍事鬥爭主動



既然如此，何解歐美乃至印度、巴西、智利等發展中國家對中國製造業的戒心日益發酵？玄機就在戰略新興產業背後的國家利益。



回看15世紀葡萄牙、西班牙憑造船業成為海上霸主，18世紀英國憑蒸汽機成就日不落帝國，20世紀美國憑電腦和信息技術成就頭號強國，無不是抓住了戰略新興產業的發展機會。據中國「十四五」規劃，新能源汽車、高端裝備、新一代信息技術等戰略新興產業增加值佔GDP比重，將由2022年13%續升至明年的17%，而最高層上月更明言，「新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高品質發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動」。



西方雙標，停止刺激投資恐墮陷阱



此外，過去作為中國經濟引擎的房地產業幾近熄火，需求收縮、預期轉弱仍未扭轉，以刺激投資來創造需求、穩定增長，被視為眼下「次優」的政策選項（最優為收入分配改革）。

中國以刺激投資來創造需求、穩定增長，被視為眼下「次優」的政策選項。



倘若中國真的按西方「建議」，在國民收入、消費信心暫難明顯改善之際，停止刺激投資、收縮產能，勢必引發通縮預期惡化及大面積失業潮。更何況，相比西方指摘中國政府巨額補貼新能源產業，拜登一手炮製的通脹法案，對本土新能源產業的補貼至少達3000億美元計。



中國於新能源等產業的比較優勢，陷入地緣角力的風眼，所謂「沒有產能，就不能改變世界」，儘管貿易壁壘、新關稅戰山雨欲來，但中國推進新質生產力的決心不容動搖。







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