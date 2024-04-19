【FOCUS】莫迪連任志在必得，「法力」藏多個悖論

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五年一度的印度人民院（下議院）選舉周五（19日）啟幕，規模冠絕全球的9.69億印度選民，將分七輪投票選出543名議員（獲272席以上的政黨可推舉總理）。已執政10年的現任總理莫迪志在必得第三任期。不過，被華語圈戲稱為「大仙」的莫迪，「無邊法力」背後藏多個悖論－－印股飆升，盧比新低；製造業崛起，青年大失業；硅谷巨頭青眼，國內農民怒目……

2027年發達國+「大婆羅多帝國」願景

若論全球最盛大、最繁瑣、最昂貴的選舉，可能非印度莫屬。由於18歲以上選民相當於全球總人口的12%，投票日將分為七輪（6月4日公布結果），動用電子投票機550萬台，工作及安保人員1500玩人，最終選舉開支或高逾150億美元。

五年一度的印度人民院（下議院）選舉周五（19日）啟幕。(AP)

兩大陣營分別是執政的人民黨（BJP）和在野的國大黨（Congress），以及兩黨分別領導的全國民主聯盟（NDA）和印度國家發展包容聯盟（INDIA）。上屆2019年選舉中，人民黨、國大黨分別贏得303席、52席。鑑於莫迪的強人形象深入民心，加上反對派一盤散沙，他雄心勃勃預計，今次選舉NDA將攬獲逾400席（上屆獲352席）。

人民黨上周發布名為《2024年保證書》的選舉宣言，重申2027年令印度躋身發達國家的願景，包括打造全球製造業強國，擴大高鐵網絡等基建，成為半導體、生物、飛機等製造中心。對「GYAN（窮人、青年、婦女、農民）」四大關注群體，分別做出多項承諾，同時以「大婆羅多帝國」理想，拉攏佔總人口八成的印度教教徒。

盧比新低，青年失業率高企，農民抗議

莫迪志在第二次連任的籌碼還包括，全球第一人口大國、第四大股市、第五大經濟體；其中，位於南部的班加羅爾、欽奈，各有「印度矽谷」、「亞洲底特律」之稱，而臨近首都新德里的古爾岡，則因擁有250家全球500強企業的當地辦事處，被稱為「全球顯貴（global powerhouse）」。此外，從蘋果到三星，從美光到波音，從豐田到特斯拉（馬斯克下周訪印），都紛紛進軍或布局印度。

印度農民抗議捲土重來，要求政府提高農作物最低支持價格。(AP)

不過，強勁的GDP（IMF預計其今年增長6.8%）、股市（NIFTY 50指數過去一年漲近25%）背後，印度盧比兌美元今早再刷新歷史新低，見83.555，國內通脹徘徊5%高位，食品通脹更高逾8.6%（2月數據）。對比更強烈的是年輕人（20至24歲）失業率高達近45%，原因之一是數字化和新技術的引入，令IT業、服務業的招聘速度大幅放緩。

此外，莫迪2014年提出的製造業佔GDP比重到2025年提高到25%的目標，進展未如預期（去年佔比僅為15%），而2021年持續13個月的農民抗議再次捲土重來，要求政府提高農作物最低支持價格（MSP）。

儘管反對黨大力指摘莫迪忽視失業、通脹和農民的困境，印度普通民眾的實際感受跟強勁數據之間存在落差，但莫迪精心經營的「增長奇跡」和「地緣強人」形象，令印度人憧憬重回「婆羅多（Bharat）」的大國輝煌。倘若「莫迪大仙」如期連任，未來其在地緣政治平衡中分量勢倍增，美印、中印關係將更波譎雲詭。







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