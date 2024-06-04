【FOCUS】「草台班子」下的股價閃崩和狂飆

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「股神」旗下投資旗艦巴郡的股價，周一（3日）因紐交所技術問題而驚魂暴瀉；再加上近期的普華永道審計危機、日本車企測試醜聞、網紅股GameStop離奇狂奔……都似再次呼應了「世界是個巨大草台班子」的網絡流行梗。

技術問題致巴郡跳水99.97%

不是津巴布韋，甚似津巴布韋。自詡擁有「無與倫比（unparalleled）」交易平台的全球頂尖交易所之一的紐交所，周一上演前所未見大烏龍，巴郡股價當日9時44分，由62萬美元毫無預警地跳水至185美元，跌幅達99.97%。紐交所隨後指價格區間存在「技術問題」，並宣布取消巴郡所有低於60.37萬美元的「錯誤」交易。

巴郡股價周一9時44分，由62萬美元毫無預警地跳水至185美元，跌幅達99.97%。



一度價格閃崩的還有金礦股Barrick Gold、銀行股Bank of Montreal以及核反應器開發商NuScale Power等。儘管到收市時最終有驚無險，但事件仍喚起人們對2010年「閃電崩盤」的記憶，當年5月6日，道指在短短十分鐘跌約千點；此後2012年5月，美股引入漲跌停板（limit up/limit down，LULD）以保護投資者，而今次技術問題正正直指該機制離奇「死機」。

普華永道、豐田齊跌落神壇

技術問題是否涉及人為錯誤尚未可知，但近期發酵的普華永道審計危機、日本車企測試醜聞就無疑跟「人」有關。

自中證監3月明確恒大地產2019年、2020年分別虛增收入逾2139億元、3501億元，為其年報出具無保留意見審計報告的普華永道就被推向風口浪尖，青島啤酒、上海醫藥、中石油、中鐵、招行、人保、中國太平等逾十家上市公司相繼宣布與其「割席」，四大會計師事務所之一的聲譽可謂風雨飄搖。

捲入恒大審計風波的普華永道，四大會計師事務所之一的聲譽可謂風雨飄搖。



同樣跌落神壇的還有豐田等一眾老牌車企，據日本國土交通省昨日公布，豐田、本田、萬事得(Mazda)、鈴木(Suzuki)和Yamaha Motor等5間車企，在申請認證時安全數據造假或提交錯誤資料，勒令停售部分車型，總計逾500萬輛。

貼圖刺激GameStop大起大落

「草台班子」之感，不單來自金字招牌一朝失色，還有烏合大眾的一呼百應。2021年暴升20倍的網紅股GameStop，當時的領軍人物Keith Gill（網名Roaring Kitty），其推特帳號在沉寂近三年後，5月12日出現一張手持遙控器的男子，從倚靠椅背到坐直上身的圖片，刺激GameStop股價短短兩個交易日狂飆1.8倍，其後兩周近打回原型。

Keith Gill領軍散戶2021年大戰華爾街大鱷的故事，被搬上電影「Dumb Money」。



接著，Keith Gill上周日（2日）再發布截圖，顯示持有500萬股GameStop股票及12萬份本月21日到期的看漲期權，再刺激GameStop股價隔夜一度跳升75%，最終收漲2%。不過，2021年鎩羽而歸的Citron Research就最新宣布回補空頭頭寸，直指GameStop只是一個交易工具。

三年前的散戶大戰華爾街大鱷的劇本，今次正邪會否調轉？重出江湖的Keith Gill最新身家高達2.89億美元（假設持倉貼圖屬實），跟風的散戶又能否笑到最後，答案很快揭曉。







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