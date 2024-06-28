【FOCUS】特朗普辯論贏氣勢，拜登「退選」懸念增

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四年前總統大選辯論時，拜登訓斥特朗普「Will you shut up, man（你能閉嘴嗎，夥計？）」此情不再，但周四（27日．美國時間）辯論新規則（一方發言時，另一方麥克風關閉），顯然拯救不了他嘶啞的嗓音、含糊的口齒。隨著預期特朗普大選獲勝的押注在辯論後急升，關於民主黨候選人「換人」的呼聲甚囂塵上。

聲嘶、疲憊、口吃，KOL倡退出競選

民主黨輸定了？3月發表國情咨文時，那個精力充沛的總統不見了；周四晚通過電視直播展現在美國人面前的，是個聲音嘶啞、狀態疲憊、詞不達意的81歲長者，甚至在90分鐘辯論結束後，需要妻子攙扶才能小心翼翼地步下直播舞台的台階。

在90分鐘辯論結束後，拜登需要妻子攙扶才能小心翼翼地步下直播舞台的台階。(AP)



一方發言時對方熄咪（防止搶話），沒有現場觀眾（防止大笑和噓聲），中途休息兩次－－主辦方CNN幾乎為拜登量身定制的辯論規則，以及拜登和幕僚早前在戴維營閉門模擬操練一周，都敵不過特朗普即興發揮的的瞎話和謊言。

億萬富翁、潘興廣場資本創始人阿克曼(Bill Ackman)最新稱，任何關於拜登應該連任的想法都是荒謬的，預告特朗普將以壓倒性姿態獲勝。自由派喉舌《紐約時報》的專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）亦稱，拜登應該為了國家利益，退出總統競選。

特攻擊邊境議題，誓言平息俄烏戰爭

那麼，雙方到底辯論了甚麼？從通脹、邊境，到芬太尼、墮胎權，從俄烏、以巴，到國會騷亂、法庭訴訟，卻幾乎未有直接談論中國。

第一回合即是通脹，拜登指摘特朗普留下「經濟自由落體」、「失業率15%」的爛攤子，特朗普就吹噓自己任內經濟是大流行前最強勁，反駁拜登所謂創造的大量就業，不過是疫後反彈的收益。對於加徵關稅議題，特朗普堅稱此舉不會推高價格，而是阻止其他國家「敲詐我們」，更嘲諷拜登為「滿洲候選人」。

拜登和幕僚早前在戴維營閉門模擬操練一周，都敵不過特朗普即興發揮的的瞎話和謊言。(AP)



早前承諾一旦勝選將驅逐數百萬非法移民的特朗普，還猛烈攻擊拜登最脆弱的邊境議題，語不驚人死不休稱，拜登「向來自監獄、瘋人院的人，以及恐怖分子開放我們的國家」；又攻擊拜登的外交政策，指美國淪為第三世界國家不受尊重，阿富汗撤軍更令普京看透他的無能，重申自己將在明年1月20日上任前平息俄烏戰爭。

共和黨勝算急升，民主黨陷進退兩難

在今次辯論之前，特朗普及拜登的兒子亨特分別刑事罪成。拜登就指對手「是一名被定罪的重罪犯」，而特朗普就反駁，「當他談論一名被定罪的重罪犯時，他的兒子就是一名被定罪的重罪犯」，又指自己過去兩周收到的資金比任何競選史上收到的資金都多。

特朗普反唇相譏拜登的兒子也是一名「被定罪的重罪犯」.。(AP)



至於萬眾矚目的年齡問題，特朗普指自己在兩次認知測試表現優秀，剛剛贏得兩個高爾夫俱樂部冠軍，嘲笑拜登「無法將球擊出50碼之外」。拜登就指，特朗普僅年輕三歲，能力卻差很多，而且自己是有史以來當選參議員第二年輕的人。

表現普遍被視作更勝一籌的特朗普，在辯論後實時民調中問鼎白宮寶座的機率急升至六成以上，拜登則跌至四成以下；拜登在8月19日民主黨全國代表大會上獲得正式提名的機率亦急跌，但任何替換他的Plan B方案都勢引起空前混亂。

鑑於特朗普高舉關稅大旗，又誓言取消對本土石油生產的限制，巴菲特本月連續9個交易日增持西方石油，是否意味亦看高其一線？無論如何，在9月10日第二場總統辯論舉行前，準備迎接更多市場波動。







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