【FOCUS】灣區通道群成形，香港需防邊緣化

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想象一下，「住天水圍，中環返工」，如果通勤時間45分鐘尚可接受，那麼「住在中山，深圳返工」又是否值得考慮？隨著歷時7年建設的深中通道周日（30日）正式通車，兩地直線車程由2小時縮短至30分鐘，「同城生活」、「大橋經濟」等熱詞迅速出圈。相比一眾亢奮的中山地產經紀，灣區核心地位獲進一步加持的深圳，當屬最大受益者，而香港需打足精神防邊緣化。

中山房價前景仍未明

全長24公里的深中通道，通車首24小時錄高達12.5萬車流量，入夜後，長不見尾的車龍變身「海上銀河」，有車主甚至被困3小時仍未抵達中山。儘管首日通勤效率因「打卡」狂熱不盡如人意，但仍未冷卻地產經紀的遐想。以珠江西岸鄰近深中通道中山側的翠亨新區為例，新房均價每平米不到1.9萬元（人民幣．下同），遠低於珠江東岸鄰近深中通道深圳側寶安區的每平米5.7萬元。

歷時7年建設的深中通道周日（30日）正式通車，兩地直線車程由2小時縮短至30分鐘。



「低水」的中山房價，會否受惠深中通道通車？事實上，早在2015年深中通道規劃揭盅以來，中山房價已從每平米約6千元翻了逾倍，核心區域甚至高見每平米2.9萬元。不過，看看深圳後花園惠州的海景房淪為「白菜價」，跟北京僅24分鐘高鐵車程的天津武清房價「膝蓋斬」，都足見「A地居住，B地工作」理想終將敗於現實。

原因除了通勤的時間、費用成本，最大原因仍是區域之間經濟、資源不平衡，人、財最終仍傾向往高處聚集。

深珠、沉香陸續有來

中山樓市因深中通道而「回春」言之尚早，但可以肯定的是，擁有比亞迪、美的、TCL、CASIO等製造業基地的中山，將因此而提升產業鏈、供應鏈效率，「深圳總部，中山製造」、「深圳研發，中山轉化」的合作模式將進一步深化。

中山擁有比亞迪、美的、TCL、CASIO等製造業基地。



值得一提的是，繼虎門大橋、南沙大橋連接廣州、東莞，深中通道連接深圳、中山後，連接深圳、珠海的深珠大橋亦正爭取納入國家「十五五」規劃，屆時往返兩地只需30分鐘。再加上在建的連接廣州、東莞的狮子洋通道預計2028年通車，連接廣州、佛山的沉香大橋預計2025年動工，連接深圳、惠州的惠坪高速預計今年動工，屆時，排名廣東省GDP前六的深圳、廣州、佛山、東莞、惠州、珠海的聯繫將更加緊密，而深圳無疑是此「灣區跨海跨江通道群」的核心。

面對港珠澳大橋恐逐漸遭分流的香港，有意推動東鐵線引入羅湖口岸實施一地兩檢近日亦似「食檸檬」，需打足精神奮起直追，防止被邊緣化。







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