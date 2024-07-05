【FOCUS】「City不City」爆火，入境遊擴總需求

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「City不City」、「好City呀」，隨著上半年內地各口岸外國人入境人次飆升，兩個魔幻短語正掀起病毒式傳播，而此正正拜中國單方面免簽入境的「朋友圈」日漸擴容所賜。擁抱自由消費的國際觀光客，經濟停滯的日本、南歐早已嘗盡甜頭，對中國而言，「歡迎外國人」不單是擴大高水平開放的需要，更有在全球貿易持續惡化之際，擴大總需求的戰略考量。

免簽政策顯效，外國人入境飆升

國家移民管理局周五（5日）公布，上半年各口岸入境外國人1463.5萬人次，按年增152%，其中通過免簽入境854.2萬人次，按年增190%。逾半（52%）外國人免簽訪華，背景是去年疫後復常後的一系列開放動作。

中國內地上半年各口岸入境外國人1463.5萬人次，按年增152%。(AP)



具體而言，去年12月，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國實施單方面免簽；今年3月，新增瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國；6月，再納入澳洲、新西蘭、波蘭。持以上國家普通護照人士來華旅遊、經商、探親等，都可停留不逾15天。

此外，中國還對54個國家實行144小時過境免簽政策，以及在13個郵輪口岸推行外國旅遊團免簽證入境。如再加上互免簽證的新加坡、泰國、哈薩克、阿聯酋、白俄羅斯等國，中國旅遊研究院近日就預計，今年外國人入境市場有望恢復到2019年的八成。

在滬美國人創潮語折射真實中國

外國人蜂擁中國，令社交媒體上關於「China Travel」的標籤激增，在抖音擁有逾60萬粉絲的「保保熊」、居住在上海的Paul Mike Ashton，首創的「city or not city」更成為這個夏天最瘋傳的潮語。據「保保熊」解釋，「City」代表城市化，表達一種非常活潑、開心的感覺。而外交部周四（4日）對此回應指，「很高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，親身感受生動真實的中國。」

「保保熊」解釋，「City」代表城市化，表達一種非常活潑、開心的感覺。(抖音截圖)



早在去年底中央工作經濟會議上，最高層就強調「切實打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的堵點」，除了一系列免簽政策，人民銀行並發布《外籍來華人員支付指南》，文旅部亦將外國護照納入景點實名預約認可證件等。

日本南歐旅遊旺，中國對沖壁壘

大力推動入境觀光，有助打破信息繭房，講好中國故事之餘，經濟效益不容小覷。以90年代就確立「觀光立國」戰略的日本為例，首季非居民家庭在國內市場直接購買額高達7.2萬億日圓，超越半導體，成為僅次汽車出口的第二大經濟支柱。而在歐洲，意大利、葡萄牙、希臘、西班牙等一眾南歐國家，更一改拖後腿者形象，憑繁榮的旅遊業撐起歐盟經濟半壁江山。

外國遊客蜂擁而至，日本首季非居民家庭在國內市場直接購買額高達7.2萬億日圓。(AP)



對中國來說，眼下最逼切的考驗是貿易壁壘四起，僅上半年面臨的反傾銷調查就按年飆升166%，反補貼調查亦幾乎是去年同期的三倍，歐盟今日起亦正式對中國電動車徵收臨時性關稅。眼見特朗普捲土重來的機會愈來愈大，中國未來面臨的貿易摩擦亦勢愈來愈多。因此，在消費領域發掘新的經濟增長動力，不再集中工業和建築業部門，實有戰略考量。







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