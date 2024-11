【FOCUS】幣圈歷史總押韻，暴瀉線索「金」中尋

加入最愛專欄 收藏文章

從1.9萬美元站上2萬美元,用了1105天;從7.5萬美元站上8.9萬美元,僅用6天--如此瘋狂,唯有比特幣。受惠「特朗普交易」的,還有特斯拉、幣圈股、加密貨幣ETF……就連「迷因股」GameStop也雞犬飛升。當期權交易員押注比特幣年底前衝上10萬美元,歷史仍不會改變押韻。

比特幣勢如破竹,ETF同勁升

「狂人」回歸,市場亦瘋狂。開票日(6日)當天,春江鴨式企上7.5萬美元新高的比特幣,周二(12日)刷新89604美元歷史紀錄,短短一個月飛升40%;有過之而無不及的則是特斯拉,自開票日以來五連升狂飆44%。

比特幣短短一個月飛升40%,大有「衝上月球」之勢。

比特幣、特斯拉聯袂上漲,原因不難理解,前者獲特朗普在比特幣年度會議(Bitcoin 2024 Conference)上,明言要令美國成為「地球的加密之都(crypto capital of the planet )」和「世界的比特幣超級大國(bitcoin superpower of the world)」;後者執行長馬斯克,是特朗普今次勝選的頭號功臣。

「錯失恐懼(FOMO)」蔓延之下,不單比特幣價格單日連破8.3萬、8.4萬、8.5萬、8.6萬、8.7萬、8.8萬、8.9萬關口,錄史上最大單日升幅;全球最大現貨比特幣ETF、貝萊德旗下IBIT亦勁升13%,成交量高逾42億美元,資產淨值一度超越全球黃金ETF第二把交椅的IAU。

期權押注年底上望10萬美元

與此同時,幣圈股Coinbase、MicroStrategy雙雙刷新歷史新高,後者股價單日飆升25%,更帶動2倍槓桿ETF Long MSTR Daily Target(MSTU)上市僅兩個多月的爆升440%。

潑天的富貴從天而降,投資者除了蜂湧買入比特幣ETF,芝商所 (CME) 的比特幣期貨未平倉合約同急增,有12月27日到期的看漲期權顯示,交易者押注屆時比特幣將上望10萬美元,甚至有市場人士預測明年底見15萬美元。

跌勢來更快,時點關注金價

所謂「歷史不會重複,但會押韻」,比特幣飆升-暴瀉-再新高的劇本,過去逾十年不斷輪回,以最近一次回調計,從3月的7.3萬美元樓上回吐至5月的5萬美元以下(跌幅33%),再上一次是從2021年11月的接近6.9萬美元回吐至2022年11月的1.5萬美元(跌幅78%)。

比特幣飆升-暴瀉-再新高的劇本,過去逾十年不斷輪回。



儘管每一次暴瀉似乎都在醞釀下一次新高,但跌勢無一例外比升勢來得更快。以上一次(2021年2月8日)單日飆升逾7500美元看,隨後4月開啟回調,短短兩個月價格腰斬,可謂玩得就是心跳。

那麼,這一波持續已近250天的升浪何時掉頭?一大指標即是近日陷入頹勢的黃金。從10月底2800美元歷史新高節節跌至2600美元,不排除續下探2350美元。不過,當「奧馬哈先知」巴菲特正坐擁創紀錄的現金,一旦美股與黃金資產輪動的齒輪開始轉動,金價重新起飛,輪動的下一拼圖比特幣,暴瀉恐不日而至。

撰文:金子安







