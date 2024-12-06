新股 |【FOCUS】毛戈平膺「凍資王」，驚艷之後魅力臨考

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「巧笑倩兮，美目盼兮」，古人筆下的佳人，早已由1995年央視大劇《武則天》傳神再現，亦令化妝師毛戈平名聲大噪。經歷過去8年尋求IPO「四戰四挫」，定位「高端美妝」的毛戈平化妝（01318）終守得雲開見月明，周四（5日）截止的招股錄孖展額1738億元，問鼎今年新股「凍資王」，熱鬧背後有機又有危。

業績一路狂奔，毛利媲美茅台

獲超額認購826倍的毛戈平，儘管據報將以29.8元上限定價，但仍獲分析師大膽押注下周二（10日）掛牌漲幅上看五成。樂觀的理據，首推其一路狂奔的業績，單看上半年，營收19.7億元（人民幣．下同），淨利4.9億元，雙雙按年增41%。以2023年計，公司營收增速更跑贏珀萊雅、上海家化等國貨美妝巨頭，以57.8%問鼎榜首。

毛戈平上半年毛利率高達84.9%，旗艦彩妝「光影塑颜高光粉膏」售價720元。

對公司標榜的「光影美學、東方美學」趨之若鶩，加上巴黎奧運擔綱中國國家隊官方美妝服務供應商的加持，令毛戈平被戲稱為美妝界的茅台－－上半年毛利率高達84.9%，甚至高於外資高端美妝三巨頭的L'OREAL Paris、Estee Lauder、LVMH。以其旗艦彩妝「光影塑颜高光粉膏」為例，售價720元，定價相當進取。

營銷開支佔近半，研發成本低

以去年線下渠道零售額計，弗若斯特沙利文數據顯示，毛戈平以20.3億元排名第11位，市場份額2.1%。但躋身前15位中唯一的國貨品牌，代價之一或是龐大的的銷售及經銷開支，僅上半年就近9.4億元，按年飆42%，幾乎佔同期營收的半壁江山（47.5%）。根據招股書，公司亦計劃將今次募資淨額的45%，用於擴大銷售網絡及品牌建設。

1995年央視大劇《武則天》傳神再現「光影美學、東方美學」，令化妝師毛戈平名聲大噪。

值得一提的是，毛戈平產品為通過選擇可靠的ODM及OEM供應商負責生產，換言之並無獨立生產基地，而位於杭州的自有生產基地預計需待2026年中投入運營。

同時，相比龐大的營銷開支，毛戈平上半年研發成本僅1526.7萬元，產品開發團隊58人（截至6月底），佔3725名全職員工的1.6%，且似乎未如上海家化、花西子、珀萊雅等國貨彩妝般公布「首席科學家」一職。

社媒和Ｚ世代，或成不確定性

眼下成功面臨的更大不確定性或是，風生水起的社交媒體和Z世代獨特的消費哲學。美妝博主、素人改造、大牌平替，或令毛戈平的高毛利和化妝藝術培訓（均價1萬元人民幣）面臨潛在衝擊。而國統局數據亦顯示，去年限額以上化妝品類總零售額雖創4141億元新高，但增幅5.1%，仍未回到疫情前水平，今年首10月計更僅3%。

去年限額以上化妝品類總零售額雖創4141億元新高，但增幅5.1%，仍未回到疫情前水平。

回想港股「超購王」、2018年3月上市的毛記葵涌(01716)，超額認購6288倍，首日暴升4.3倍，惟最新股價較當年招股價潛水近七成。榮膺港股今年IPO「凍資王」的毛戈平，驚艷之後能否魅力永駐，且拭目以待。

撰文:金子安







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