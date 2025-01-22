【FOCUS】MAGA第一擊落子AI，中國大模型實力「黑馬」

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「現在是我們再次拿出歷史上最偉大文明的勇氣、活力和生命力行動起來的時候了！」周一（20日）就職演說的豪言餘音猶在，特朗普周二（21日）即攜OpenAI、軟銀、甲骨文三大巨擘的執行長，宣布未來四年5000億美元的人工智能基礎設施投資計劃－－Stargate（星際之門 ）。巧合的是，「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」新近在上海成立，而大模型「黑馬」新創公司DeepSeek的創始人梁文峰，周一亦成為國務院總理李強的座上賓。

5000億美元投資Stargate

2025年會否成為AGI（通用人工智能）的元年？在「關稅」的一片喧囂中，中美兩個超級大國關於AI的龍爭虎鬥，已悄然進入next level。

特朗普攜OpenAI、軟銀、甲骨文的執行長，宣布未來四年5000億美元的AI基礎設施投資計劃Stargate。(AP)



侵侵重回白宮後的首個MAGA（讓美國再次偉大）第一擊，正正落子AI「國家項目」。此一被特朗普稱為「史上最大的AI基礎設施項目」，旨在為下一代AI提供動力，包括資料中心、電力系統、水資源等。

主要合作夥伴軟銀和OpenAI，將分別承擔Stargate的財務責任和運營責任，初始技術合作夥伴還包括甲骨文、微軟、英偉達、Arm。作為計劃的第一步，甲骨文正在德克薩斯州興建10座數據中心，未來將擴展到其他州。

冀疾病前所未有速度治癒

有何特別？首先是投資規模，對比亞馬遜、谷歌、Meta三巨頭，去年資本開支分別料約750億美元、510億美元、380-400億美元，5000億美元顯然是大數目。據黑石集團估算，未來5年美國境內的資料中心投資將達1萬億美元。

Stargate一大目標是將AI應用於醫療領域。(AP)

其次，該計劃不單被視作支持美國的再工業化，創造逾10萬個就業職位，還將提供保護美國及盟國國家安全的戰略能力。

最值留意的是，該計劃的一大目標是將AI應用於醫療領域。OpenAI執行長Sam Altman稱，通過創建AGI，人們將目睹癌症、心臟病等疾病以前所未有的速度被治癒。甲骨文執行長Larry Ellison亦指，Stargate的成果將帶來癌症預防疫苗、個人化定制藥物，「這是一項影響全人類的巨大投資」。

DeepSeek推理能力驚艷

那麼，被特朗普稱作「競爭對手」的中國，AI最新進展如何？最吸睛的無疑是2023年7月在杭州成立的大模型公司DeepSeek，創始人梁文鋒赫然在周一舉行的國務院座談會專家、企業家等領域代表之列，為《政府工作報告（徵求意見稿）》建言獻策。

DeepSeek-R1大模型，在多項基準測試與OpenAI去年9月發布的O1大模型分庭抗禮。

就在同日，公司正式發布DeepSeek-R1大模型，在多項基準測試與OpenAI去年9月發布的O1大模型分庭抗禮。相比GPT-4o，OpenAI O1的核心在於推理能力，意味更擅長解決STEM問題，OpenAI標榜，「醫療研發可以用o1來註釋細胞測序數據，物理學家可以用o1生成量子光學所需的複雜數學公式」。

而DeepSeek-R1通過大規模使用「強化學習（RL）」技術，亦展現出關聯思考（Cot）、自我驗證和反思能力等推理特性，甚至驚現 「頓悟時刻（AHA Moment），即大模型突然表現出對某種任務的顯著改進或高效處理能力。」

若加上新成立的「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」，註冊資本逾600億人民幣，出資方包括國家大基金三期，經營範圍包括以私募基金從事AI股權投資，中美如火如荼的AI競賽，正如Alphabet（谷歌母公司）財務長Ruth Porat在達沃斯論壇最新所言，美國保持優勢並非板上釘釘。

撰文：金子安







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