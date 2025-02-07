【FOCUS】DOGE掀精簡風暴，「全能者」上身影響難料

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由「影子總統」馬斯克執掌的政府效率部（DOGE），掀起的聯邦機構精簡風暴，正日益演變成一場不受制約的奪權之戰，多個部門齊成大刀闊斧「裁員增效」的對象。DOGE標榜「每日為聯邦政府節省10億美元」的旗號之下，更似民粹加持的科技大佬試圖「接管」美國行政體系，後果難料。

300萬聯邦僱員人心惶惶

一項行政命令如尚方寶劍，1月20日受命成立的DOGE，短短兩個多星期已引發擁有300萬僱員的聯邦政府，一片風聲鶴唳、人心惶惶。

逾60年歷史的美國國際開發署，總部於周一（3日）無預警關閉。(AP)

焦點之一是有逾一甲子歷史的美國國際開發署，總部於周一（3日）無預警關閉，近全體員工進入「行政休假」狀態。這個由甘迺迪總統1961年設立的機構，被視作在全球人道援助、公共衛生、教育、媒體等多領域傳播美國影響力的先鋒，國會已批准的2025財年（2024年10月1日-2025年9月30日）預算為428億美元。不過，被馬斯克冠以「腐敗」、「裝滿蛀蟲」的該組織，最新據報將僅保留2%或294名員工。

AI分析敏感資料恐違憲

DOGE將精簡風暴吹向環境保護局（EPA）、衛生與公眾服務部（HHS，旗下包括食品藥品管理局、疾控中心）、教育部（ED）、中央情報局（CIA）等部門之際，已有4萬名聯邦僱員在周四（6日）原定限期前（最新由法官延長至10日），選擇接受特朗普政府的「買斷」方案－－領取8個月工資並自願辭職。

DOGE被指進入財政部系統獲取敏感資料，引發民眾抗議。(AP)

除了裁員，更令人側目的是，有「鋼鐵俠」之稱的馬斯克，身邊的DOGE核心團隊，被揭全是26歲以下無任何公職經驗的「顛覆者」，他們被指進入財政部、勞工部的系統獲取關於資金、員工、受助人的敏感資料，並利用雲端人工智能審查補助金、差旅等支出，以及僱傭合約中關於DEI（多元、公平、共融）的蛛絲馬跡。由此引發DOGE凌駕憲法和國會之上的巨大爭議，來自工會、多個藍州的檢察長等的司法戰一觸即發。

「唯MEGA至上」短視

DOGE猶如特朗普MEGA（讓美國再次偉大）對抗「深層政府」的堂吉訶德，當「效率」凌駕大眾服務、社會公平、環境正義，勢進一步加劇社會分裂、政治極化。回想上世紀50年代，由杜魯門、艾森豪威爾發起的機構清洗運動（包括整肅左翼、打壓「中國通」外交官），最終令美國因這股「紅色恐慌」而介入越戰。

馬斯克試圖打著精簡的旗號，借民粹「接管」美國行政體系，恐導致多個關鍵領域的「唯MEGA至上」。

如今半個多世紀過去，馬斯克試圖打著精簡的旗號，借民粹「接管」美國行政體系，恐同樣導致多個關鍵領域的「唯MEGA至上」，功利短視、以全能自居，最終當「眼前無路想回頭」時恐為時晚矣。

撰文:金子安







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