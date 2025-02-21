【FOCUS】阿里撥「雲」見日，押注「計算」基建前景

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撥「雲」見日，電商「老錢」一族阿里巴巴（09988），受益「雲」的估值重估或才剛剛開始。豪言「未來三年集團在雲和AI的基礎設施投入，預期將超越過去十年的總和」，阿里首席執行官吳泳銘的另一身份即是雲智能集團首席執行官。經歷「騙子」爭議、營收沉寂、價格大戰、上市落空……阿里雲如今王者歸來，成功之道在於十幾年如一日，押注「在線」和「計算」的價值。

一早認清「在線」二字價值

風生水起的AI大模型，若離開了雲，或許只是一座信息孤島；恒河沙數般的終端、APP、大模型，唯有通過雲的連接，方能實現協同運行和功能擴展。一早認清「在線」二字的價值，阿里雲自2009年成立之初，即旨在打造「雲端運算/雲計算」這一AI時代的基礎設施，而公司口號亦是，「計算，為了無法計算的價值」。

阿里雲創始人王堅，一早認清「在線」二字的價值。

阿里周四（20日）傍晚公布的第三財季（截至去年12月底）業績顯示，雲業務收入增速從過去4個季度的3%、3%、6%、7%，重回雙位數的13%，錄兩年最高。盡管營收佔比11%仍遠低於核心業務淘天集團的48%，但正如摩通所稱，市場對其增長的核心敘事，短期由電商貨幣化驅動強勁復甦，中長期則將依托雲計算和AI的盈利釋放。

史上雲建設周期最大的三年

何解雲勢成阿里未來的新引擎？拋開綽號「東邪」的吳泳銘預告，「未來三年可能是集團史上雲建設周期最大、最集中的三年」，更具啟發的，或許是有「博士」之稱的阿里雲創始人王堅，對雲這一關鍵基建的先見之明。

雲智能集團首席執行官吳泳銘預告，「未來三年可能是集團史上雲建設周期最大、最集中的三年」。

十多年前，當不少互聯網大佬紛紛視雲為「新瓶裝舊酒」式的忽悠，王堅堅信，「在線」是AI時代的關鍵詞，「數據」將成為新財富，而「計算」這一公共服務，離不開基礎設施－－雲。從阿里小貸第一個登上阿里雲，到手遊公司米哈遊、冬奧、春晚、數字政府，再到汽車、金融、社媒、酒店等眾多行業紛紛上雲，最終依賴雲的計算能力，將成為衡量業務、創新、經濟成功的標準。

規模效應成就翻天覆地變化

借用計算機理論大師Edsger Wybe Dijkstra的比喻，嬰兒爬行速度的1000倍相當於超音速飛機的速度，盡管二者並不具備可比性，但足以說明，規模效應或令事件產生翻天覆地變化。而從英特爾的第一個CPU僅有2000個電晶體，到蘋果M3 Max晶片擁有920億個電晶體，再到英偉達Blackwell GPU擁有2080億個電晶體，正正顯示基礎設施的重要。

阿里雲為央視2025春晚直播，提供全球雲基礎設施和通義大模型AI技術支持。

難怪阿里認定，雲計算是規模效應和網絡效應同時具備的生意模式，尤其是現階段而言規模效應至關重要。若對比全球第一把交椅的AWS，上季收入按年增19%至288億美元，預計今年資本支出千億美元，關於「雲」的傳奇故事遠未結束。

撰文:金子安







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