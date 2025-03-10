【FOCUS】老齡社會大勢難逆，華為布局AI醫療

加入最愛專欄 收藏文章

被「木頭姐(Cathie Wood)」稱為AI「最被低估的應用」——醫療保健，再有大動靜。繼2月攜手瑞金醫院（上海交大醫學院附屬）發布病理大模型RuiPath後，華為最新正式組建「醫療衛生軍團」，聚焦AI輔助診斷解決方案，刺激一眾概念股急漲。除了華為，英偉達、微軟、超微(AMD)等科技巨頭，亦紛紛瞄準AI醫療領域。

專注輔助診斷，打造「智慧醫院」

鴻蒙智行(HIMA)對四大聯盟車企（賽力斯、奇瑞、北汽藍谷、江淮）的銷量加持，足見市場對「華為」二字的認可。汽車智能化蓬勃生態（上汽最新擬加入）背後，正正是2022年5月進階至「軍團」之列的機器視覺業務。按創始人任正非的說法，「軍團」模式意味迅速整合資源，實施靈活戰術，在特定領域實現深度發展，可謂未來商業成功的軍令狀。

華為最新正式組建「醫療衛生軍團」，聚焦AI輔助診斷解決方案。

這亦是何解「醫療衛生軍團」的消息上周末傳出，多隻AI醫療概念股如塞力醫療（滬：603716）、潤達醫療（滬：603108）等周一半日即齊漲停。

如果說2月發布的RuiPath大模型，是聚焦癌症領域的AI病理，那麼「醫療衛生軍團」則將專注更廣泛臨床場景的AI輔助診斷，同時整合5G、雲、昇騰架構、盤古大模型等技術，打造覆蓋診斷、治療、管理的全鏈條「智慧醫院」。

GPU助藥物研發，軟件需求料飆升

相比華為選擇將AI醫療的發力點置於醫院，英偉達、超微兩大芯片巨頭更偏愛藥物研發。去年中，英偉達宣布向科技生物公司Recursion投資5000萬美元，以包含504塊H100的超級電腦快速研發藥物。今年1月，超微則向藥物研發公司Absci投資2000萬美元。

科技生物公司Recursion的超級電腦BioHive-2，包含504塊H100 GPU。

「木頭姐」就預計，到2030年，由AI驅動的多組學測序將開啟4.5萬億美元的精準治療市場，以更有效、平價的方式治愈疾病。她亦預計，到2030年，醫療保健領域的軟件支出增速將從每年14%加速到48%。而微軟本月就發布臨床工作流程AI助手Microsoft Dragon Copilot。

降跨區就醫成本，居家養老更可行

華為、英偉達、超微、微軟等紛紛進軍AI醫療，固然是AI在改變臨床結果和醫療運營效率的能力才剛剛開始顯現，但更大的考量恐是全球老齡化大趨勢，正如某私募「民間股神」最新稱，老年人口增加是未來30年最大的確定性。

降低跨區就醫成本、時間等候成本、治療費用成本等迫在眉睫。

被稱為民眾「三座大山」之一的醫療，未來若能在AI助力下實現疾病早期發現和個性化治療，同時降低跨區就醫成本、時間等候成本、治療費用成本等，以及令「居家養老」更為可行，想象空間注定無限。

撰文：金子安







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇