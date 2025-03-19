AI | 【FOCUS】比亞迪、小米、英偉達...拼「更快、更高、更強」

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奧運「更快、更高、更強（Citius、Altius、Fortius）」的格言，用於眼下的AI競技場，可謂異常貼切。從比亞迪（01211）周一（17日）發布5分鐘「兆瓦閃充」，到小米（01810）、小鵬（09868）、越疆（02432）、奇瑞周二爭相以AI、智駕、機器人搶鏡，令老派如英偉達、三星，一個提前劇透2028年上市晶片Feynman，一個呼籲高管「向死而生」。未來真正贏家，恐需兼具「快、高、強」的跨界生態巨頭。

10C閃充問世，雷軍攻堅晶片

技術演進一日千里，舊世界眼中的「做不到」，搖身變作一個接一個的「敢想就能成」。最新例證之一為比亞迪，當各大新能源車車企競逐5C（Capacity）快充（可實現充電12分鐘續航500公里）之際，比亞迪揭盅10C閃充，標榜充電5分鐘暢行400公里，幾乎媲美傳統油車加滿一箱油的速度。一旦充電樁普及且保證功率，將徹底解決電動車的補能焦慮。

小米同時攻堅AI、OS、晶片三大核心技術。

例證之二是刷新「史上最強」業績的小米，雷軍的最大野心並非今年汽車交付力拚35萬輛，而是擬將今年300億元研發費用的四分一投入AI，同時攻堅AI、OS、晶片三大核心技術。直認「做芯片九死一生」的小米，早在2017年即推出自主研發的澎湃S1，但真正的「大殺招」是瘋傳將於今年量產的3納米SoC（System on a Chip）晶片，效能據報媲美小米14 Ultra現時搭載的驍龍8 Gen3（高通出品）。

下半場競逐「AI+物理世界」

比亞迪、小米的最新動態顯示，科技產業邊界日益模糊，汽車、手機、家電、電池、晶片、人工智能……的單一對決，已升級為全生態競爭。

鑑於此，不難理解比亞迪、理想、奇瑞等車企紛紛在造車之餘猛攻天神之眼、MindVLA、獵鷹等五花八門的智駕系統，不甘落後的小鵬更放言明年量產L3級工業機器人。此外，早已為比亞迪、富士康提供協作機器人的越疆，最新發布售價19.9萬元起的全尺寸具身智能機器人，可以日常倒咖啡、烤麵包、取快遞。

越疆發布售價19.9萬元起的全尺寸具身智能機器人，可以日常倒咖啡、烤麵包、取快遞。

小米、越疆、比亞迪周三（19日）股價齊創新高，亦折射另一趨勢，過往虛無縹緲的算力、雲端正落地於人們日常場景。而華為最新力推「鴻蒙智家」，同印證「AI+物理世界」將是人工智能下半場競賽的起點。

英偉達玩劇透，三星向死而生

在全生態競爭、AI+物理世界兩大趨勢下，有AI教主之稱的黃仁勳，周二在英偉達年度軟件開發者大會上接連劇透，包括將於2026年下半年發布的Vera Rubin晶片、將於2028年上市的Feynman晶片、新型個人電腦DGX Workstation，以及開源人形機器人模型Isaac GR00T N1，不過仍未能為股價重注動力。

黃仁勳周二接連劇透Vera Rubin、Feynman兩款下一代晶片。

同命相憐的還有股價自去年中高點回調三分一的三星電子，未能在AI大潮中引領新潮流，傳統主力業務晶片、手機、家電不敵一眾後起之秀。第三代掌門人李在鎔最新稱，集團正處於生死存亡關頭，即使犧牲眼前的利潤，也要以置之死地而後生的態度，應對AI時代的挑戰。

看看各巨企的現金儲備和研發支出：小米1751億元/241億元（截至去年底）、理想1128億元/111億元（截至去年底）、小鵬419.6億元/64.6億元（截至去年底）、比亞迪658.1億元/333.3億元（截至去年9月）、英偉達85.9億美元/37.1億美元（截至今年1月），誰能笑到最後？

撰文:金子安







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