美息 | FOCUS | 鮑公擺「不確定性」迷魂陣，放慢QT如短效鎮靜劑

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聯儲最新點陣圖周四（20日）凌晨揭盅，今年核心PCE（個人消費支出物價指數）預測兩連升至2.8%，印證去年11月、12月兩次減息的「無厘頭」。議息後記者會上，主席鮑公大擺「不確定性(uncertainty)」迷魂陣，並重提2020年（後被證明大錯特錯）的通脹「暫時論」，頗有拿侵侵作「擋箭牌」之意。

滯脹尚遠，惟stag和flation現形

3月議息一如預期維持聯邦基金利率4.25厘至4.5厘不變，年底利率中位數預測亦維持3.9厘不變，惟平靜背後，關稅利劍的陰影正愈見加深。

最直接的例證是，聯儲關於2025年的最新經濟預測，GDP增速由2.1%降至1.7%，失業率由4.3%升至4.4%，核心PCE由2.5%升至2.8%，雖然距離「stagflation（滯脹）」尚遠，但「stag」和「flation」傾向已隱然現形。

聯儲關於2025年的最新經濟預測，GDP增速由2.1%降至1.7%，核心PCE由2.5%升至2.8%。

例證之二是，儘管仍維持今年減息2次的基準判斷，但19名委員中有多達8人預計今年僅減息1次或不減息，較去年12月翻倍；19名委員中有多達18人認為核心通脹面臨上行風險。

「暫時論」再現，暗示侵侵睇路

那麼，被特朗普視作「最美麗的詞」的關稅，將如何影響美國通脹前景？鮑公對此大打太極。要麼張口閉口「高度不確定性(high uncertainty)」，要麼「準確評估通脹有多少來自關稅非常困難」，要麼「現在看到（通脹對）數據的顯著影響還為時過早」，甚至稱「基準情境」是關稅驅動的通脹上升將是「暫時的(transitory)」。

鮑公刻意淡化通脹威脅，以及強調「硬數據」相當穩健，頗有拿侵侵作「擋箭牌」並暗示他「睇路」之意。

2020年中的通脹「暫時論」事後被證明大錯特錯，最終令聯儲不得不激進加息。而眼下鮑公無視美國消費者12個月、5年通脹預期分別飆升至4.9%、3.9%，分別錄2022年11月、1993年2月以來最高，刻意淡化通脹威脅，加上強調「硬數據」相當穩健，頗有拿侵侵作「擋箭牌」並暗示他「睇路」之意。受益此鴿派論調，美股三大指數齊回升，殖利率曲線陡化。

債務上限一旦提升，震盪恐再至

鮑公在政治壓力下努力尋找掩護，但眼見美國債務已於1月21日觸及36.1萬億美元上限，用於「非常措施」的財政部一般帳戶(TGA)現金餘額，已從1月初的6770億美元降至最新4501億美元，銀行系統準備金從1月初的不到3.1萬億美元升至3.4萬億美元以上，仍需未雨綢繆慎防2019年流動性危機重演。

用於「非常措施」的財政部一般帳戶(TGA)現金餘額，已從1月初的6770億美元降至最新4501億美元。

為此，原本每月250億美元國債QT（量化緊縮）步伐將放慢至每月50億美元，相當於額外釋放200億美元流動性，以防債務上限一旦提升，財政部潛在的大舉發債迅速抽乾市場流動性及推高市場利率。

這同樣解釋了美股聞聲反彈、殖利率走低的原因。不過，無論是鮑公放鴿，還是放慢QT，都恐只是經濟亂局惡化前的一劑短效「鎮靜劑」，全球央行加緊將美元儲備轉移至黃金避險，趨勢遠未到頭。

撰文：金子安







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