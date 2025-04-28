關稅戰 | FOCUS | 出招「穩就業」顯緊逼，出口轉內銷非坦途

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當繁忙的西雅圖港水靜鵝飛，Shein上的廚房清潔巾售價暴漲三倍，出口依賴型城市新房成交驟冷⋯⋯關稅戰2.0的衝擊正悄然滲透各個微觀角落。即便是奉行「長期主義/以不變應萬變」，北京近期的動作，亦足顯「就業」牽一髮而動全身。

美國訂單跌，或衝擊百萬就業崗位

中美關稅「互懟」不到一個月，包括Hapag-Lloyd在內的多間國際貨運巨頭，紛紛報告中國運往美國的訂單量急劇縮水。可見後果即是，上海至洛杉磯集裝箱運價較1月暴跌一半，東海岸門戶的西雅圖港的集裝箱船數量幾乎歸零。

但美國訂單流失所導致的部分生產線停工、員工休假，對沿海出口外向型企業的衝擊才剛剛開始。發改委、人社部、商務部、人民銀行周一（28日）上午舉行聯合發布會坦承，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響。

四部委周一（28日）舉行聯合發布會坦承，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響。

按去年底城鎮就業人員4.7億計，每100萬人失業將推升失業率0.2個百分點（3月城鎮調查失業率5.2%）。而花旗早前指，與美國出口直接相關的城市就業崗位達900萬個，高盛的估算更高達2000萬人。

退稅升級吸遊客，減免費用降成本

粗略計算，即知上周五（25日）中央政治局會議將「穩就業」置於「四穩」之首的考量。不過，以「穩就業」兜底之外，更長遠的挑戰仍是相關產能何去何從。周日（27日）起實施的下調離境退稅門檻由500元人幣至200元，即是旨在做大境外旅客消費的蛋糕（去年達942億美元）。

周日（27日）起實施的下調離境退稅門檻由500元人幣至200元，即是旨在做大境外旅客消費的蛋糕。

商務部今早續稱，將實施「三增三減」，包括推動減免外貿困難企業的房屋租金、攤位費、流量費，降低內銷成本。在此之前，京東宣布未來一年大規模採購不低於2000億元出口轉內銷商品。

連鎖反應拖累出口依賴型城市樓市

中國「需求側改革」起步之際，出口轉內銷是否一劑靈丹妙藥？微妙之處在於，儘管首季工業企業利潤升0.8%，但2022、2023、2024連續三年萎縮的事實顯示，轉內銷需面對更激烈的價格戰、更微薄的利潤、更高的退貨率，乃至應付帳款延遲等問題。

出口轉內銷需面對更激烈的價格戰、更微薄的利潤、更高的退貨率，乃至應付帳款延遲等問題。

換言之，關稅擾動難言在短期內平息，除了就業壓力持續上升，連鎖反應亦已拖累出口依賴型城市的樓市。高頻數據顯示，昆山、東莞、廈門、寧波等地的新樓日均成交量，月初以來已按月下降約三成。

面對外貿、房地產兩大引擎同現拖累，四部委今早聯合發布會重申，「對實現今年經濟增長目標充滿信心」，且看未來兩個月增量政策落地會否超預期。

撰文：金子安







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