車企血戰 | FOCUS | 車企「口水仗」橫飛，行業陷集體焦慮

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中國官方接連敲打車企「價格戰」之際，新舊勢力之間的「口水仗」卻愈見升溫。先有老牌國企長城敲響「車圈恒大」警鐘，再有小鵬高管將激光雷達暗諷為「該剪掉的辮子」，最新則是花生指數十足的「餘（余承東）音繞糧（小米）」⋯⋯董事長、高管、公關隔空或陰或陽過招，折射通縮大背景下，罕見的行業集體焦慮。

長城、華為、比亞迪、小米等齊捲入

拼技術、拼價格，如今或許還要拼「口才（黑嘴？）」。長城汽車(02333)董事長魏建軍的「車圈恒大」論，即使遭比亞迪(01211)公關一哥李雲飛點名反擊，仍足以觸發比亞迪股價自高位急挫兩成。

事件發酵未止，有「大嘴」之稱的華為終端BG董事長余承東周末再公開稱，有的公司「只做一款車，就賣爆了，雖然他的產品可能不是那麼好」，矛盾直指SU7熱賣的小米(01810)，引發雷軍以「詆毀本身就是一種仰望」、「後來者總有機會」回應。

華為余承東疑似「餘（余承東）音繞糧（小米）」，引發雷軍以「詆毀本身就是一種仰望」、「後來者總有機會」回應。（網絡截圖）

再加上吉利(00175)高級副總裁楊學良5月22日在小米YU7發布當天，點讚某汽車博主的寶石綠法拉利照片（現已不可見），嘲諷小米模仿之意似盡在不言中；以及小鵬(09868)公關負責人王晨5月28日以「腦後的辮子（激光雷達）是時候要考慮剪掉了」的微博（現已不可見），為當天上市的純視覺方案MONA M03 MAX造勢，可謂為了流量拼到盡。

品牌、技術、生態、價格的多維競爭

相比庫迪(Cotti Coffee)近日以低至1.68元人幣的咖啡，狙擊9.9元出道的瑞幸(Luckin Coffee)，車界的這波「口水仗」，顯然是刻意為近期的「價格戰」添加伴奏，目的固然是爭正統、衝銷量，但背後卻是對商業模式、技術路線的集體焦慮。

吉利高級副總裁楊學良5月22日在小米YU7發布當天，點讚某汽車博主的寶石綠法拉利照片（現已不可見）。（網絡截圖）

一邊是「不造車」的華為主打的智選車模式，另一邊是小米追求的全棧自研、爆款生態；一邊是老牌國企，另一邊是新能源車王；一邊是激光雷達派，一邊是純視覺派⋯⋯面對「下一個五年（價格戰）可能更加激烈（何小鵬語）」，無論是爭奪智駕認知、品牌忠誠，還是追求成本控制、網絡流量，各路車企的博弈勢演變為品牌、技術、生態、價格的多維競爭。

如此前所未見競爭，和潛在的新一輪殘酷洗牌之下，過去一年股價飛升的一眾明星車企，或是時候重新校準定位，再決生死之戰。

撰文：金子安







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