Robotaxi | FOCUS | 「移動休息室」概念興起，2030年還買車否

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新能源車企相爭「七國咁亂」之際，「出行」的未來似已進化至next level－－無人駕駛的士。馬斯克傾十年心血下注的Robotaxi，周日（22日）終於在德州奧斯汀上路，並推升特斯拉隔夜股價大升逾8%。將於周三（25日）登陸港股的曹操出行（02643）則預計，明年底推出跟吉利（00175）合作開發的自動駕駛L4級Robotaxi。

特斯拉推Robotaxi股價飆

「車王」比亞迪（01211）豪擲10億元人幣，向經銷商返利促銷。準買家有無想過，可見的將來，隨時隨地call一輛無人駕駛的士前往目的地，成本或遠低於擁有一輛私家車，更能如馬斯克所說，每一次搭乘這樣的「移動休息室（mobile lounge）」，都將是享受電影甚至睡覺的幸福時光。

馬斯克傾十年心血下注的Robotaxi，周日（22日）終於在德州奧斯汀上路。

相比百度「阿波羅計劃（自動駕駛開放技術平台）」經歷7年浮沉，終在去年中推出「蘿蔔快跑（Apollo Go）」無人駕駛的士，現已部署逾千輛並累計提供公眾自動駕駛出行服務逾1100萬單，數度延遲的特斯拉Robotaxi業務，最新僅在奧斯汀推出了最多20輛Model Y無人的士，可謂落後。

「自營+加盟」輕資產模式

不過，二者最大的分別是，特斯拉本就是造車企業，從「單一賣車」轉型為「兼賣服務」，且未來擬採用「自營+（閒置）特斯拉車主加盟」的輕資產模式擴充車隊，將極大提升運營利潤率（預計超70%），遠超傳統汽車製造或Uber式傳統網約車。

愈多Robotaxi上路，愈能優化特斯拉自動駕駛軟件FSD的純視覺算法。





「木頭姐（Cathie Wood）」) 的ARK Invest 就預測，到2029年，Robotaxi可能為特斯拉帶來9510億美元收入，營收佔比或高達90%。高盛的測算更激進，預料到2027年將實現1.15億美元收入。此外，愈多Robotaxi上路，愈能優化特斯拉自動駕駛軟件FSD的純視覺算法，拉開跟激光雷達派的成本和技術差異化。

中國玩家定制車方興未艾

特斯拉Robotaxi正式上路，意味將於谷歌旗下Waymo、亞馬遜旗下Zoox正面競爭。回看中國，除了百度旗下蘿蔔快跑，布局無人駕駛的士業務的還有曹操出行、小馬智行、文遠知行、滴滴等。

文遠知行和吉利遠程共同打造的新一代量產Robotaxi——GXR。

其中，曹操出行、文遠知行均攜手吉利打造無人駕駛的士定制車，小馬智行則跟豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，推出定制自動駕駛的士。而滴滴則早於2023年4月推出其首款無人駕駛概念車Didi Neuron。

鑑於現時內地共享出行每公里成本已較私家車低近40%（2.7元VS4.5元），如無意外，中國或在2030年成為全球最大的無人駕駛的士市場，是新的潛在紅利，還是新的市場洗牌？

撰文:金子安







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