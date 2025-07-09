人口 | FOCUS | 谷生育連環出招，天水血鉛警示信任赤字

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繼「國家級育兒補貼」榮登近期熱話後，國家衛健委、發改委等7部門再接再厲，周二（8日）印發意見，加快發展「1+N」托育服務體系。前者出錢，後者出力，意圖不言而喻——改善超低生育率，實現適度生育水平。不過，對比亞洲鄰國的「利誘」，再聯想近日甘肅天水幼兒血鉛異常事件，已持續三年的人口負增長軟著陸仍挑戰重重。

全國範圍育兒補貼駛入直路

當印度人口2050年料突破17億，中國人口屆時卻大概率跌破12億。面對老齡化、少子化的兩頭夾擊，長者數量與日俱增固然不可逆，但完善生育支持政策和激勵機制，遲到必定好過無到。

去年10月國務院辦公廳、今年3月政府工作報告先後提及「建立生育補貼制度」、「發放育兒補貼」，終於駛入直路。全國範圍的嬰幼兒（3歲以下）基礎補貼標準，據報為每孩每年3600元人民幣。倘若屬實，據機構測算，相當於主要城市4個月的公立幼兒園費用。

國務院辦公廳、政府工作報告先後提及「建立生育補貼制度」、「發放育兒補貼」，終於駛入直路。

相比之下，新加坡2月預算案提出，為一孩、二孩家庭提供1.1萬新幣（約6.1萬人民幣）現金獎勵，另有育兒戶口起步津貼、新生兒保健儲蓄補助金各5000新幣。而2024年宣布「人口緊急狀態」的韓國，去年起為每名新生兒提供的現金支持，到8歲前累計可達2960萬韓元（約15.4萬人民幣）。

新增托位倒逼更高安全保障

拼現金補貼或難看齊新加坡、韓國等發達國家，那麼基礎育兒服務又如何？眼見內地幼兒園去年錄得2.1萬間關閉大潮，惟看顧3歲以下幼兒的托位，卻既少又貴。為此，七部門於最新意見提出，今年要實現新增托育機構、幼兒園托班、僱主辦托等普惠性托位66萬個。

七部門於最新意見提出，今年要實現新增托育機構、幼兒園托班、僱主辦托等普惠性托位66萬個。

由此衍生的另一焦慮是，當孩子既無自保之力又難言遭遇，父母是否放心將稚嫩孩童託付他人？就在近日，甘肅天水幼稚園被曝以稀釋後的彩繪顏料製作食品，令233名幼兒血鉛異常。儘管園長、投資人等8人已遭刑拘，但「顏料做食品」、「本地檢測結果正常，異地檢測嚴重超標」等種種匪夷所思，勢倒逼監管層就托兒等制定更高安全保障、更嚴懲罰機制。

某種程度而言，不願生孩子的年輕人，恰恰是「對下一代負責」的一代，唯有當「生育信心赤字」獲生活安全網織補、被教育公平托舉、被代際正義照亮，人口高質量發展才能超越傳統「補貼-生育率」的功利叙事。

撰文：金子安







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