反內捲 | FOCUS | 貿戰黃金窗口期，反內捲意在「三增值」

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當新能源車、外賣等行業巨頭，自恃財大氣粗以本傷人，命運的齒輪開始轉動，美團、阿里7月5日的「零元購」大戰更成最後一根稻草。俗稱「反內捲」的供給側改革2.0鋪天蓋地而來，既因PPI、工業利潤、過剩產能-債務上升等警鐘長鳴，更有借中美關稅戰階段性緩和，推動要素、薪酬、資產「三增值」。

價格法、反不正當競爭法齊修

「7.5」外賣大戰，美團（03690）、淘寶1.2億、8000萬訂單的歷史佳績，近日遭美團外賣業懇談會戳破虛假繁榮，「被迫加入價格戰」、「補貼停止後收入銳減」、「生存堪憂」才是商家真實的心聲。

繼月初中央財經委會議強調治理企業低價無序競爭後，已實施27年的《價格法》擬進行修正。(AP)

鬥低價、鬥補貼的內捲風向加速逆轉，繼月初中央財經委會議強調治理企業低價無序競爭後，已實施27年的《價格法》擬進行修正。包括界定「低價傾銷」的兩大核心要素－－手段（低於成本）和目的（排擠對手或獨佔市場）；將低價傾銷適用範圍從商品擴展至服務；新增禁止利用數據和算法從事不正當價格行為等。

此外，全國人大常委會已通過的《反不正當競爭法》修訂，明確禁止强制平台內經營者低於成本價行為，確立平台對公平競爭秩序的主動管理責任等，亦將於10月15日正式施行。

首輪供給側改革，PPI次年轉正

中央推進修法，鋼鐵、光伏、玻璃、汽車等行業協會提倡自律，就連生豬產業也部署壓降產能……反內捲聲勢日盛，何解？

中央推進修法，鋼鐵、光伏、玻璃、汽車等行業協會提倡自律。(AP)

最直接的原因，當屬6月PPI（工業生產者出廠價格）刷新2023年8月以來最大降幅（-3.6%），且錄連續33個月負增長；規模以上工業企業利潤5月升勢斷纜，按年驟跌9.1%。而上一次供給側改革於2015年12月啟幕前，PPI已持續45個月告負（從2012年3月起）。

隨著「三去一降一補（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）」迅速落地，終於令PPI在 2016年9月由負轉正。那麼，這一次又如何？

產能退出難度增，冀長效機制

而更大的背景則是中美關稅戰階段性緩和，相比上一次的行政主導集中整治落後產能，今次重點從「價格」轉向「價值」，以形成良性競爭生態，增強未來抗風險能力。

通過反内捲，目標之一為推動從業者薪資福利改善。(AP)

不過，最新改革的考驗在於，今次超過70%的PPI通縮來自非大宗商品類產品，難以一刀切減產。而以新能源車為例，幾乎每間公司背後都有地方政府有形之手支持，且頭頂綠色、低碳光環，難以硬性要求退出。其次，眼下的「低價無序」競爭多以中下游民企主導，新建產能背後有直接負債及承載大量就業，如何協調可謂牽一髮而動全身。

也正因如此，中央今次借中美關稅戰階段性緩和之機，監管部門、行業協會、官媒喉舌連環出招，務求走出通縮，推動要素、薪酬、資產「增值」。此長效機制需時多久顯效？至少股市先升為敬。

撰文:金子安







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