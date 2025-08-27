寒武紀 | FOCUS | 地王、茅王、寧王，新時勢造「寒王」

加入最愛專欄 收藏文章

「中國版英偉達」寒武紀（滬：688256）的股價周三（27日）再刷歷史新高，過去一年計，漲幅高逾450%。聯想其2020年上市首日一度飆升逾350%，其後較高位累挫逾八成之巨，今次造富傳奇2.0還能走多遠？論底層邏輯，離不開從「地王（恒大）」、「茅王（茅台）」到「寧王（寧德時代）」乃至最新「寒王」的時也命也。

股價大起大落有先例

是王者歸來，還是妖股炒作？所謂一千個人眼中有一千個哈姆雷特。

頭頂「AI晶片中字第一股」光環，一鳴驚人始於2020年7月20日登陸科創板首日，最高漲幅逾350%高見295元（人民幣．下同）。然而，大客戶AI自主、原始股東引退、虧損深不見底、現金捉襟見肘⋯⋯種種負面因素，拖累其股價於2022年4月低見46.59元，慘遭破發。

「中國版英偉達」寒武紀的股價周三（27日）再刷歷史新高

過去8年（2017至2024年）計，寒武紀累計虧損逾54億元，惟周二（26日）公布的半年報終揚眉吐氣，首次實現上半年盈利（9.13億元），營收更按年飆升4347%至28.8億元，主要得益於在運營商、金融、互聯網等重點行業，部署雲端人工智能晶片及基礎系統軟件平台。

天量存貨VS替代需求

值得留意的是，截止6月底，寒武紀的存貨規模高達26.9億元，從樂觀的角度看，或顯示公司對未來市場需求的信心。

早在4月，中央政治局舉行集體學習時就指，「牢牢掌握人工智能發展和治理主動權」。繼官媒近期持續就英偉達H20「不環保、不先進、不安全」發聲後，國務院昨日發布《深入實施「人工智慧＋」行動的意見》，提出2027、2030年，新一代智慧終端、智慧體等應用普及率超70%、90%，其中是否暗含國產替代之意，可謂不言而喻。

寒武紀創始人之一陳天石，出師於中國科學院。

更明確的訊號來自剛剛發布DeepSeek-V3.1模型的DeepSeek，其採用的UE8M0 FP8參數精度格式，有別於英偉達採用的FP8格式，明言此是「專門為即將發布的國產晶片設計」。

地緣博弈，天降大任

鑑於寒武紀的下一代旗艦晶片思元690，被寄予對標英偉達H100的厚望，大有可能是DS所指「國產晶片」的主力之一。換言之，在自主、替代的政策主線下，尤其是美國眾議院中國事務特別委員會主席John Moolenaar本周致信商務部長盧特尼克，敦促其對向中國出口的AI晶片採取「滾動技術門檻(RTT)」政策，以確保將中國AI算力限制在美國的10%以內，中國股市的主流敘事，亦必須從房地產、白酒、新能源過渡到晶片。

中國股市的主流敘事，必須從房地產、白酒、新能源過渡到晶片。

因此，儘管寒武紀股價瘋魔式上漲，背後是基金抱團重倉；排名第七大股東的「超級牛散」章建平（持股1.45%），被指單日帳面盈利已超過公司半年利潤——但當看清了地緣政治的現實，無論此造富傳奇2.0是套利還是實力，都將讓股價繼續飛一陣。

撰文：金子安







