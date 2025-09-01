比亞迪 | FOCUS | 研發飆、毛利降、存貨增，「迪王」雙面中報

加入最愛專欄 收藏文章

從上半年營收超越特斯拉，到最新成都國際車展「包館秀」，中國新能源車龍頭比亞迪（01211），王者氣度依舊。但最新公布的中期業績，盡顯其口中「車業無序競爭」之殘酷。

二季度淨利潤及毛利率大挫

周末於成都揭幕的下半年國內首場A級車展，比亞迪再次以專館形式，大秀旗下王朝、海洋、方程豹、騰勢、仰望產品全矩陣。力拼「金九銀十」的霸氣背後，是全年550萬輛銷售目標壓力山大（首7月完成249萬輛）。

比亞迪於成都國際車展，再次以專館形式，大秀旗下王朝、海洋、方程豹、騰勢、仰望產品全矩陣。(AP)

最新中報更將「迪王」於白熱化競爭的尷尬處境暴露無疑。上半年營收3712.8億元人民幣，首超特斯拉的418億美元，多賺近14%至155億元；但經測算下的二季度淨利63.6億元，按年挫近三成，為三年多來首次下跌。

更意外的是，比亞迪上半年海外市場銷量按年倍增（132%）至47萬輛，6月更首次企上9萬輛大關，儘管單車定價遠超國內，但上半年毛利率卻不升反降，二季度更錄2022年以來最低的16.3%，顯然未受益此第二增長曲線。

巨額研發，惟未見碾壓優勢

何解？拋開厭惡價格戰、又不得不打價格戰，拖累單車利潤跌破5000元，不可不提按年飆升53%的研發開支－－308.8億元，相當於同期淨利的兩倍。數字或顯示此老牌車企，面對眾多新勢力後起之秀，不得不依賴創新以加深技術護城河。

比亞迪計劃今年內將日本門店擴至100間，並邀請人氣女星長澤雅美拍攝廣告。

不過，比亞迪截至7月底「天神之眼」車型累計銷量突破120萬輛，相比華為「乾崑智駕」搭載車型突破100萬輛，並未形成碾壓優勢。更何況，今次首次以「五界（問界、智界、享界、尊界、尚界）」同框亮相成都車展的鴻蒙智行，最新再註冊「絕界」商標，未來勢續攤薄比亞迪市佔，而背後的華為上半年研發高達969.5億元。

存貨高企，破局看海外擴張

除了盈利能力承壓，中報並顯示比亞迪截至6月底的應付賬款及票據高達2366.8億元，以及其他應付款1566億元；存貨從去年底的1160億元，升至1408億元（未經審計）。

比亞迪集結8艘滾裝船，以逾百萬輛總運力加速海外擴張。(AP)

鑑於此，不難理解公司加緊集結8艘滾裝船，以逾百萬輛總運力加速海外擴張的盤算，今年海外銷量大概率突破80萬輛。其中，比亞迪7月在歐洲銷量按年飆225%，超越特斯拉；在日本亦計劃將門店數今年內擴至100間，並訂下每店年銷150輛目標。

簡而言之，「迪王」二季度淨利急劇縮水，激進的研發投入跟持續下滑的毛利率形成反差，加上高企的應付賬款及存貨，均預示未來的嚴峻挑戰，破局關鍵還看海外擴張。然而，面對華為、小米等科技巨頭強勢跨界，各路玩家的高性價比車型層不出窮，要鞏固新能源「銷冠」地位，還看智駕研發何時轉化為可見的銷量、盈利優勢。

撰文:金子安







