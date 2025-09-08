減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

加入最愛專欄 收藏文章

還記得卡通片裏，那隻出盡法寶卻總是跌落懸崖、名叫威利的土狼嗎？當8月慘淡的非農背書特朗普的「大幅減息」論，財長貝森特撰文暗示對聯儲「問責」，貨幣政策以獨立性著稱的聯儲邁向政治化，似指日可待。然而，無論是長短端息差擴闊，還是金價突破3600美元新高，都暗示大玩「權力遊戲」的侵侵，正如已停留半空卻不自知的威利狼。

就業增長斷纜，最壞時刻仍未到

新任勞工統計局（BLS）局長安東尼關於就業報告「不可信」的言論似一語成讖。最新修訂的6月非農就業職位爆冷減少1.3萬個（初值：增13.9萬個），令5、6月下修總數高達25.8萬個，更意味持續四年半的非農就業增長斷纜。

8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%。(AP)

8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%，其中青年失業率飆至10.5%，錄2016年末以來（除去大流行期間）新高；長期失業（27周或以上）人數躍升至194萬，為2021年11月以來最高。

隨著企業對關稅影響的觀望期告一段落，以及人工智能對職位的衝擊顯性化，勞動力市場恐低處未算低。儘管打臉侵侵的經濟繁榮論，但就強化聯儲減息周期的「形勢比鮑（鮑威爾）強」狀態。利率市場期貨預計，聯儲基準利率明年9月將跌穿3厘。

貝森特發檄文，鋪路聯儲政治化

另一令聯儲政策路徑向「特朗普化」演進的助力，來自下一任聯儲主席的首輪面試官－－貝森特，最新發表《美聯儲的「功能擴張（Gain of Function）」貨幣政策》文章。其直指，此「功能擴張」貨幣政策實驗導致反覆的預測失誤，呼籲「目標單一、簡單可衡量」的工具。

貝森特最新檄文劍指貨幣政策控制權。(AP)

文章進一步指摘，聯儲模糊了貨幣政策與財政政策的界限，未能履行通脹管理職責，放任階級與世代差距擴大，並與所監管銀行存在無可避免的利益衝突。明言對「整個機構（幣策、監管、溝通、人事、研究）」進行審查。

為通脹預期「脫錨」做最壞打算

貝森特將特朗普「奪權」央行職能的意圖畫公仔畫出腸，首當其衝折射市場憂慮的，當屬2年期、30年期美債息差卻從去年9月首次減息時的0.4個百分點左右，一路攀升至最新1.25個百分點。此外，現貨金刷新3600美元新高，北美最大銀礦生產商Hecla Minning股價突破長達45年阻力位。

威利狼執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，常常掉落懸崖仍不自知。

以上種種，無不顯示市場正為通脹預期「脫錨」失控做最壞打算。難怪下一任聯儲主席大熱、白宮經濟顧問哈塞特最新放言降溫指，「聯儲貨幣政策必須完全不受政治影響」。然而，如同執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，當特朗普如威利狼般執著於操控貨幣政策，真正決定未來借貸成本的，並非在這場權利遊戲中勝算漸高的總統，而是漸失耐心的債市，以及加快脫債（美債）買金（黃金）的各國央行。

撰文:金子安







