大國博弈 | FOCUS | TikTok命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

加入最愛專欄 收藏文章

如同「薛定諤的貓」－－又生又死的TikTok，命運似終明朗。剛剛結束的中美馬德里經貿會談確認，雙方就解決TikTok問題達成基本框架共識，若獲潛在的周五（19日）元首通話確認，將意味擾攘5年的「不賣就禁」鬧劇塵埃落定。除了1.7億美國用戶、以Charli D Amelio為首的美國網紅，華盛頓和北京各有何所得，方最耐人尋味。

愈禁愈紅，終達共識

從剝離、起訴、擱置；到簽署法案、暫緩執行、死而復生，經歷特朗普第一任期打壓（2020年8月）、拜登簽署「不賣就禁」法案（2024年4月）、特朗普第二任期轉軚（2025年1月），TikTok在美月活，從2020年的1億升至最新1.7億，母公司字節跳動的估值亦從2020年的1000億美元飆至最新3300億美元，可謂「愈禁愈紅」。

美國財長貝森特稱，中美雙方已就TikTok達成框架協議。(AP)

眼見1月19日「停運」大限的第四度延期將於周三（17日）屆滿，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周一（15日）罕有明確，中美以合作方式妥善解決TikTok相關問題，達成基本框架共識；美國財長貝森特亦稱，雙方已達成框架協議，TikTok將轉為美國控制所有，但將保留中方關心的文化特色。

「授權」算法使用權

對於TikTok掀起病毒式風靡的利器－－算法，中國早在2020年就祭出「禁止出口限制出口技術目錄」調整，納入「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，今次將如何處理？中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤在馬德里透露，雙方就算法等知識產權使用權「授權」達成基本共識。

TikTok的推薦算法，被視作常常掀起病毒式風靡的利器。(AP)

值得留意的是，中美雙方都提及解決TikTok問題涉及「商業談判」、「商業條款」，換言之，美國買方將以某種方式獲得TikTok美國業務的控制權和算法使用權，而賣方字節跳動的持股或降至美方法律門檻的20%以下。

巨大利好VS投桃報李

美媒更指，新的所有者已獲准「重寫」算法。鑑於TikTok於2022年啟動的「德克薩斯計劃」（Project Texas），選擇用於儲存美國用戶數據的數據庫來自甲骨文，其聯合創始人Larry Ellison為共和黨的超級金主，傳聞領銜今次TikTok交易的Susquehanna（海納國際），其創始人Jeff Yass亦同為MAGA的粉絲，或意味對特朗普團隊的巨大利好。

特朗普在TikTok擁有1520萬粉絲。(AP)

那麼，在TikTok擁有1520萬粉絲的侵侵，如何投桃報李？且看周五元首通話後，會否有一系列的對華關稅下調、出口禁令鬆綁乃至元首雙邊峰會等重磅消息公布。說到底，華盛頓以「國家安全」為名覬覦TikTok的影響力，而對近日封禁多名「躺平（例如宣揚3元解決一日三餐）」博主的北京而言，最關注的焦點仍是科技突圍。

撰文:金子安







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇